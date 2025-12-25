Explozie urmată de incendiu într-un apartament din Onești. Două persoane au fost rănite grav

În noaptea de 25 decembrie 2025, în jurul orei 23:50, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al Județului Bacău a fost alertat prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 cu privire la producerea unei explozii urmate de incendiu într-un imobil situat în municipiul Onești, pe strada Păcii.

La fața locului au fost mobilizate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD, precum și o autospecială pentru salvare de la înălțime. De asemenea, a intervenit și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

Ajunși la locul intervenției, pompierii au constatat că incidentul s-a produs într-un apartament situat la etajul I al unui bloc de locuințe cu regim de înălțime P+3 etaje.

În urma evenimentului, două persoane – o femeie și un bărbat în vârstă de 31 de ani – s-au autoevacuat, însă au suferit arsuri de diferite grade pe aproximativ două treimi din suprafața corpului.

Victimele au primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind ulterior transportate la spital de către echipajele SMURD și SAJ pentru investigații și tratament de specialitate.

Incendiul a fost lichidat în scurt timp de la sosirea forțelor de intervenție. Din fericire, nu a fost necesară evacuarea celorlalți locatari, iar structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată.

Cauza producerii exploziei urmează să fie stabilită de către specialiști, în urma cercetărilor specifice.

