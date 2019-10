Elevi și profesori în sărbătoare. 55 de ani de excelență la Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău

Sărbătoarea școlii, sărbătoarea comunității! Școala Gimnazială Nr. 10 din Bacău a împlinit 55 de ani de existență. În cadrul acestor manifestări, ieri, elevii și profesorii au avut alături oaspeți de seamă și au marcat împreună ani de eforturi comune, ani de idealuri comune, ani de trăiri comune. Iar gândul suprem la ceas aniversar s-a învârtit în jurul ideii de comuniune, de împreună-lucrare, și, mai ales, de împreună-bucurie.

De ieri…

Începuturile Școlii Gimnaziale Nr. 10 Bacău se leagă de anii ’60 ai secolului trecut, în contextul unor importante prefaceri economice, sociale și politice legate de intenția Partidului Comunist de a construi, așa cum glăsuia limbajul de lemn al vremii, „o societate multilateral dezvoltată”, în care școala avea să ocupe un loc de frunte. Așa se face că, într-un interval relativ scurt, se ridică, în întreaga țară, câteva sute de școli și grădinițe, realizări din care partidul face instrumente propagandistice, presa abundând în articole encomiastice despre realizările constructorilor de pe șantierele patriei. Apariția Școlii de 8 ani Nr. 10 Bacău (aceasta era denumirea oficială la acel moment) se înscrie în intenția mai largă de extindere și modernizare a municipiului Bacău, începută cu câțiva ani înainte, prin dărâmarea caselor vechi, lărgirea drumurilor, construirea de locuințe etc. Școala a fost înălțată în partea de sud a oraşului, în cel mai nou cartier al său, Cornişa Bistriţei.

Inaugurarea s-a produs, cu fastul cuvenit, la 15 septembrie 1964. Acest moment de sărbătoare avea să fie imortalizat de M. Mardare, în ziarul „Steagul roșu” (ziarul raionului Bacău), în data de 16 septembrie 1964, într-un articol sugestiv intitulat „Mulțumim din inimă partidului”.

Îl reproducem aici, integral, pentru că el constituie prima ieșire mediatică în lume a recent înființatei școli:

„Glasurile cristaline au prins a se uni în același cântec drag. Adunați în fața școlii de 8 ani nr. 10 din orașul Bacău, elevii înălțau în cea dintâi zi de școală imn de slavă și recunoștință. «Mulțumim din inimă partidului că-ntr-o zi de sărbătoare…» Coriștilor li se adăugaseră ceilalți școlari dornici să exprime și ei prin vers și melodie bucuria reîntâlnirii cu școala, cu învățătorii și profesorii lor iubiți.

În timp ce ei erau în vacanță, constructorii înălțaseră pe locul viran de altădată o clădire impunătoare ce strălucea ieri în lumina blândă a soarelui de septembrie. Numai cei din clasa I-a priveau în jurul lor cu ochi măriți de uimire. Tot ceea ce vedeau era surprinzător pentru ei. Și erau copleșiți de atâtea atenții. Învățătorii le urau «bun venit», elevii dintr-a cincea – gazde ospitaliere – le ofereau buchete de flori…

«Aveți acum buchete de flori – spunea tovarășa Lambru Grecu Ioana, vicepreședinta Comitetului executiv al Sfatului popular orășenesc Bacău – în cuvântul său. Vă doresc ca la sfârșitul anului școlar toți să vă mândriți cu buchetul bogat al notelor bune.»

Cuvinte calde adresate elevilor, cadrelor didactice și părinților au mai rostit tovarășii Nicolae Mocanu, directorul școlii, Ion Andrei, din partea comitetului de părinți și alții.

Festivitatea începerii cursurilor și a dării în folosință a unei noi școli cu 16 săli de clasă în orașul Bacău a adunat laolaltă sute de elevi și părinți ai acestora, învățători și profesori. Cu toții și-au exprimat mulțumirea față de partid și guvern pentru minunatele condiții de învățătură create tinerei generații. Aproximativ 600 de copii – fii de muncitori, tehnicieni, funcționari și intelectuali vor învăța în această școală nouă. Le stau la dispoziție săli spațioase, laboratoare bine înzestrate, o bibliotecă etc. La intrarea în școală, împodobită cu cetină de brad, o lozincă: «Bine ați venit, dragi elevi!» În clase, altă surpriză: la fiecare capăt de bancă îi așteptau prietenii – manualele frumos rânduite. Prima oră de curs putea începe.”

Și de azi…

În prezent, Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău funcţionează cu 34 de clase (19 clase pentru învățământ primar și 15 clase de gimnaziu), la care se adaugă şi 7 clase de grădiniţă. În total, peste 1.100 de preșcolari și elevi.

Şcoala Gimnazială Nr. 10 Bacău împlineşte acum 55 de ani de existenţă. Este una dintre școlile gimnaziale cele mai bune din județ și se remarcă prin rezultatele obţinute, an de an, de elevi, la examenul de Evaluare Naţională, la olimpiade sau concursuri școlare. Ei ne reprezintă comunitatea, cu cinste, în colegiile și, mai apoi, în universitățile din țară și din străinătate pe care le frecventează. Sunt, cu toții, dovada actului educațional de calitate pe care instituția îl oferă, iată, de 55 de ani.

Sărbătoarea din acest an, Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău – 55 de ani de excelență, stă sub semnul responsabilității, întrucât tradiția obligă să ducă mai departe realizările generațiilor anterioare. Nu este doar prilej pentru manifestări festive, ci și un îndemn pentru a promova cele 10 valori fundamentale care au definit-o de-a lungul a peste jumătate de veac și pe care cei de acum și le asumă, într-o ștafetă simbolică: ambiție, cunoaștere, curaj, devotament, generozitate, optimism, pasiune, perseverență, profesionalism și voință. Privirea cu admirație și recunoștință către cei care s-au dedicat școlii din 1964 și până astăzi, îi determină pe cei de acum să își găsească motivația de a continua pe acest drum dificil al performanței și al succesului. „Reușitele precursorilor au făcut posibilă bucuria prezentului și ne obligă pe noi, cei de astăzi, profesori, elevi, părinți, autorități locale, să confirmăm că idealul nostru este atingerea excelenței și că Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău a fost, este și va rămâne o școală de nota 10!”, ne-a declarat prof. Iulia Jicu, director.

Oameni de 10, la 10

Anul acesta, manifestările prilejuite de Zilele Școlii 10 îmbracă diverse forme de desfășurare, toate gravitând în jurul magicului „10”. Astfel, ieri, pe 10 octombrie, la ora 10, s-au desfășurat, simultan, 10 ateliere, la care au participat aproximativ 500 de copii, toate sub genericul „Oameni de 10, la 10. Întâlniri memorabile”.

Activitatea a adus în școală 10 oameni, din 10 domenii diferite de activitate, care le-au împărtășit elevilor din experiența lor, din cunoștințele și aspirațiile lor. Au răspuns invitației un reprezentant al administrației locale (prefectul Valentin Ivancea), un doctor (dr. Raluca Dinu, director medical la Spitalul Județean de Urgență Bacău), un arhitect (arh. Silviu Cortez), un jurnalist (Florin Ștefănescu, redactor cotidianul Deșteptarea), un reprezentant al Poliției (cms.șef Adrian Tuluc, adjunctul comandantului Inspectoratului de Poliție Județean Bacău), un judecător (Mia Cristina Damian), un web designer (Carmen Elena Januszewski), un scriitor pentru copii (Mădălina Rotaru), un sportiv (Marian Haidău, instructor de dans Adamas) și un preot (pr. Constantin Gherasim). Timp de o oră, au fost schimburi de idei, opinii, amintiri, bucurie, utile de ambele părți. Cu toții au semnat, la final, și în Cartea de onoare 55 de ani a Școlii Gimnaziale Nr. 10.

Iar sărbătoarea continuă…

O altă activitate la ceas aniversar este „(Re)descoperind Bacăul”, un ghid sentimental al orașului, care va vedea lumina tiparului săptămâna viitoare. Elevii unității de învățământ au ales (prin vot) 10 obiective reprezentative (din punctul lor de vedere), le-au vizitat, le-au fotografiat, au căutat informații despre ele și au conceput un ghid de prezentare a reperelor orașului nostru.

Tot cu această ocazie, dar și a Zilei Mondiale a sănătații mintale, 47 de elevi de clasa a IV-a au avut posibilitatea să afle, să conștientizeze, să împărtășească și să descopere în atelierul de lucru „Train your brain and sharpen your senses (Antrenează-ți creierul și ascute-ți simțurile)” prin expunere, vizionare, interacțiune și joc, aspecte ale sănătații individului integrat – Minte sănătoasă în corp sănătos – ca să fie capabili să se adapteze cu ușurință la mediile ce se schimbă rapid și să adopte, după caz, un stil de viață sănătos. În cea de-a doua parte a atelierului, „Keep your brain cells buzzing! (Ține-ți celulele nervoase-n priză!)”, patru echipaje a câte șapte membri din cele patru clase de a IV-a și-au testat unele abilități și deprinderi cognitive, sociale și lingvistice, și s-au întrecut, de data aceasta, în limba engleză.

Seria manifestărilor continuă astăzi, pe 11 octombrie, tot de la ora 10, la Teatrul de Vară „Radu Beligan”, unde școala și Asociația Părinților din Școala 10 organizează Festivalul-concurs „Muguri de dor”, ajuns deja la ediția a III-a, la care vor participa direct, în concurs, peste 200 de copii din oraș și din județ, iar în public, peste 500 de susținători. Festivalul este structurat pe trei secțiuni: dans popular, cântec popular și artă populară și se bucură de un juriu de prestigiu. Evenimentul este cu intrare liberă, fiind organizat cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Bacău.

Viziunea școlii

Școala Nr.10 Bacău este un mediu educațional de calitate în devenire, care aparține comunității. Într-o ierarhie a valorilor instituționale din învățământul preuniversitar băcăuan, Școala Nr.10 Bacău ocupă unul din locurile fruntașe, bucurându-se de prestigiu în comunitatea locală.

Proiecte în derulare

• Erasmus+ (2018-2020) „Smart tools in schools”, împreună cu elevi și profesori din Polonia, Turcia, Spania și Bulgaria;

• educația de tip STEM (Science + Technology + Engineering + Mathematics), prin proiectul „Științescu”, pentru al patrulea an consecutiv, prin care, până acum, s-au instalat panouri solare în școală, s-au dotat laboratoarele de chimie și informatică, iar anul acesta se dorește amenajarea unei minigrădini și a unui foișor pentru organizarea de activități în aer liber;

• Erasmus+ (2019-2021) „We read, therefore we are”, cu parteneri din

Turcia, Polonia, Lituania și Grecia;

• membru în „cluster-ul” Bacău din proiectul Edu Networks, în care timp de 4 ani transformaționali se vor organiza diferite activități cu experți în educație, naționali și internaționali.

Gânduri la aniversare…

„55 de ani de existență. 55 de ani de viață în, cu și pentru comunitate, ani în care Școala 10 a scris povestea vieților absolvenților săi, dar mai ales a cetățenilor comunității din care face parte. Acest ceas aniversar nu este important doar pentru cei care scriu sau au scris istorie în colectivul acestei școli, cât și pentru cei care astăzi sunt elevi ai școlii. Să ne gândim cum, peste ani, cei care astăzi stau în bănci, vor putea răsfoi albumul cu amintiri din anul în care Școala 10 împlinea 55 de ani de existență.

Ei, deveniți deja oameni mari, ajunși deja în funcții importante, așa cum au ajuns de câțiva ani buni absolvenții din cei 55 de ani aniversați, vor privi – alături de membrii familiilor pe care le vor fi format și în care vor fi cultivat valorile deprinse în anii petrecuți în Școala 10 – albumul în care sunt păstrate crâmpeie de viață din primii lor ani de școală. Vor fi mândri să povestească despre emoția simțită la ceas aniversar, despre sentimentul de apartenență la o școală cu tradiție, sentiment atât de important într-o societate în care de multe ori accentul cade doar pe aici și acum. Și vor împărtăși din experiența lor, din gândurile cu care au pornit la drum și din ceea ce au înțeles zi de zi, an de an, țintind mereu spre 10.

În sistemul românesc de învățământ, nota 10 nu este doar nota maximă care poate fi obținută. Nota 10 este idealul oricărui învățăcel, este năzuința oricărui părinte pentru odrasla-i, este încununarea succesului oricărui cadru didactic dedicat care investește nu doar efort, ci și pasiune și dragoste în pregătirea cursanților săi. Se spune că numele are mereu o putere aparte asupra celui care îl poartă.

Vrând-nevrând (dar, mai degrabă, vrând), Școala 10 a fost sortită succesului încă din clipa în care și-a primit numele. Inevitabil, fiecare cadru didactic care a pășit pragul cancelariei de 10 a simțit misiunea în care se îmbarca, datoria de a fi mereu de 10 și de a-și aduce contribuția la ridicarea și menținerea calității actului instructiv-educativ la cele mai înalte standarde. A face parte dintr-un colectiv de 10 nu este doar motiv de mândrie, ci și o responsabilitate aparte, care naște mereu dorința de a da ce-i mai bun și de a fi cei mai buni. Și asta nu din orgoliu sau mândrie personală, ci din acel sentiment de apartenență menționat mai devreme.

Sentiment care hrănește și care dă o calitate aparte vieții personale dar și profesionale a oricărui cadru didactic dedicat. Școala 10 însumează calitatea, trăirea și dăruirea totală a multor dascăli care au înțeles faptul că fiecare notă de 10 oferită poartă în ea legătura cu cei care au fost, dar și care vor fi parte din istoria acestei școli. Fiecare generație născută din familia Școlii 10 duce mai departe datoria de a fi mereu la înălțime, de a da mereu ce e mai bun și de a cultiva valorile cele mai înalte nu doar în sine, ci și în cei din jur. Pentru că 10 nu este doar număr plin, ci este și suma rotundă a cifrelor vârstei împlinite azi. 5+5, două numere, simbolizând efortul comun necesar în a obține plinătatea. Ce ar fi 0 fără 1, și 1 fără 0? Ce ar fi Școala 10 fără cadre didactice de 10, și cadrele didactice de 10 fără elevi de 10? Suntem ceea ce suntem azi datorită a ceea ce împlinim: eforturi comune, idealuri comune, trăiri comune.”

Prof. Iulia Jicu, director