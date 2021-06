Elevi de top. Maria Tanțoș este șefa de promoție de la „Ferdinand”

Ne-am învățat în ultimii ani, ca în această perioadă, atunci când elevii din clasele terminale trag linie și numără sutimile la media finală, să ne bucurăm de faptul că avem tineri excepționali. Astăzi vă propun să o cunoaștem împreună pe Maria Iuliana Tanțoș, șefa de promoție a Colegiului Național „Ferdinand I”, elevă a clasei a XII-a C, care a încheiat cu media 9,99.

„Parcursul meu la Colegiul Național „Ferdinand I” a început în clasa a 5-a și datorez această schimbare inspirației mamei mele. Acum, după 8 ani, știu că a luat decizia bună, pentru că în clasa a 9-a am ales să râmân aici. Și am făcut asta pentru oportunități. Unii poate ar înțelege că oportunitățile sunt la fiecare pas, că toată lumea e asaltată de ele. Dar nu este așa. Chiar si la Ferdinand trebuie să muncești, să le cauți, să le găsești pe cele potrivite pentru tine și apoi să te bucuri de ele. Eu m-am bucurat mult și nu imi imaginez persoana care aș fi astăzi fără experiențele trăite aici. Strâns legată de oportunități, a fost relația mea cu profesorii, cărora le mulțumesc pentru că au fost autentici. Am vazut în ei sensibilitate, bucurie, putere, responsabilitate, demnitate; în fața noastră, a elevilor, ei au fost oameni, înainte de a ne fi profesori.

Ultimii patru ani au fost o perioadă în care m-am descoperit, prin fiecare proiect în care m-am implicat și în care am investit pasiune si energie. În clasa a IX-a am avut prima tangență cu informatica și, aflând pe parcursul anilor de liceu cât de vast este acest domeniu, am știut că asta vreau să fac în continuare. Tehnologia este deja o parte foarte importantă a vieții noastre, iar peste câțiva ani va deveni indispensabilă. Îmi doresc să fiu parte a acestui proces de digitalizare, pentru ca prin firea mea creativă și totodată analitică să aduc tehnologia mai aproape de inima oamenilor. Am căutat mult cum pot să îmbin cele două laturi ale mele, cea artistică si cea pasionată de matematică și informatică și cred că în domeniul ales voi reuși.

Pasiunile mele s-au regăsit în toate proiectele în care m-am implicat în liceu. Unul dintre cele mai importante si cele mai frumoase a fost echipa de robotică, unde am avut ocazia să îmi dezvolt atât latura artistică și creativitatea, cât și să descopăr mai mult domeniul informaticii. Robotica mi-a ocupat aproape tot timpul liber, însă nu pe tot. În cel rămas, m-am implicat în proiecte precum „Programare cu răbdare” și „Young Coder”, în cadrul cărora am fost lector. Acestea din urmă m-au ajutat să descopăr o nouă pasiune, aceea de a-i învăța pe alții, pe care sunt hotărâtă să o urmez la un moment dat în carierea mea.

Am ales să continui la o facultate de informatică in Olanda, la University of Groningen și unul dintre motivele principale este comunitatea internațională în care mă pot integra ușor în această țară. Îmi doresc să am parte de o astfel de experiență multiculturală, pentru a lua contact cu persoane din diferite colțuri ale lumii, cu opinii, idei și moduri de a gândi diferite. Totuși, obiectivul meu nu este să rămân în străinătate după studii. Vreau, ca după cei trei ani de licență și poate încă doi ani de master, să mă întorc în țară și să mă implic în domeniul educației. Încă nu știu în ce va consta această implicare, dar voi folosi următorii ani pentru a îmi da seama.

Toate experiențele pe care le-am avut pe parcursul liceului m-au ajutat să mă adaptez ușor în orice mediu nou, să îmi fac prieteni oriunde merg, să fiu organizată, deschisă la ideile altora, la feedback negativ sau pozitiv. Sunt onorată să fiu Șefa Promoției 2017 – 2021 la Colegiul Național „Ferdinand I” și mă simt pregătită pentru noua etapă a vieții mele.”