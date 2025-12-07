Elevi ai Liceului Tehnologic Târgu Ocna, în recital la „Sunetul colindelor în inima muntelui de sare”

Elevii Othozi Crina, Bortoc Ioana și Peste Cătălin, reprezentanți ai Liceului Tehnologic Târgu Ocna și membri ai Ansamblului „Plaiuri Trotușene” Târgu Ocna, au susținut un moment artistic deosebit în cadrul spectacolului „Sunetul colindelor în inima muntelui de sare”. Evenimentul a avut loc în Baza de Agrement a Salinei Târgu Ocna, cu prilejul sărbătorii Sfintei Varvara, protectoarea minerilor.

Coordonați de profesorii Sorina Gîțu și Vasile Gîțu, tinerii artiști au interpretat colinde tradiționale și au adus în fața publicului obiceiuri specifice zonei Trotușului. Prestația lor a fost apreciată pentru autenticitate, emoție și respectul față de tradițiile locale.

Spectacolul a reunit numeroși vizitatori și turiști aflați în subteran, transformând spațiul salinei într-un cadru special, încărcat de simbolism. Organizarea evenimentului a subliniat importanța culturală și spirituală a zilei de 4 decembrie, când este cinstită Sfânta Varvara, considerată ocrotitoarea celor care lucrează în mine.

Prin participarea elevilor și a Ansamblului „Plaiuri Trotușene”, tradițiile locale au fost din nou puse în valoare, iar atmosfera de sărbătoare a fost completată de ecoul colindelor răsunând în „inima muntelui de sare”.

Sursa video