Dronele surprind un nou ritm pe A7: Lotul Domnești–Târg – Răcăciuni ajunge la 85% fizic realizat

Pe cerul rece al dimineții de 17 noiembrie 2025, drona Asociației Moldova vrea Autostradă (MVA) a străbătut încă o dată șantierul Autostrăzii A7, surprinzând imagini noi de pe Lotul 2 Domnești–Târg (Vrancea) – Răcăciuni (Bacău), o porțiune de aproape 39 de kilometri care începe, vizibil, să capete forma finală. Conform ultimei raportări CESTRIN, lotul ar fi ajuns la 85% stadiu fizic de execuție.

„Un avans semnificativ față de măsurătorile realizate la filmările publicate de Asociație în septembrie”, transmit reprezentanții MVA, care urmăresc constant evoluția lucrărilor pe șantierul autostrăzii ce ar trebui să lege Moldova de restul țării.

Totuși, entuziasmul este temperat de o precizare importantă: procentul de 85% ar putea să nu mai fie actualizat. “CESTRIN pare în urmă cu actualizările de fiecare dată, harta aceea nu este cel mai fericit mod de a prezenta situația. Lucrăm noi la o hartă mai potrivită, dar rămânem dependenți de cifrele oficiale ale CNAIR”, explică MVA.

Structuri majore în lucru – filmarea arată unde s-a avansat

Clipul din dronă se oprește pe două structuri esențiale ale lotului, ambele aflate într-un stadiu avansat:

Pasajul Superior peste DN2 și CF500 (910 m)

– ambele sensuri sunt deja asfaltate;

– stâlpii de iluminat, montați;

– parapetele, în curs de instalare;

– se lucrează la rosturile de dilatație.

Podul peste râul Trotuș și DC22 (620,5 m)

– placa de suprabetonare turnată pe ambele sensuri;

– margini prefabricate montate;

– lucrările la rosturile de dilatație continuă.

Asocierea SPEDITION UMB – SA&PE CONSTRUCT – TEHNOSTRADE, constructorul lotului, are în execuție aproximativ 3.100 metri liniari de structuri, dintre care:

– circa 2.200 m de structuri din beton,

– aproape 900 m cu grinzi metalice.

Cele două obiective prezentate în filmare reprezintă, de altfel, aproape jumătate din totalul structurilor proiectate pe Lotul 2 Domnești–Răcăciuni.

Un pas înainte pe drumul Moldovei către autostradă

Autostrada A7, tronsonul Focșani–Bacău, continuă astfel să avanseze vizibil, iar imaginile surprinse de MVA confirmă ritmul alert al constructorului. Deși raportările oficiale rămân în urmă, dinamica de pe șantier este evidentă: Moldova se apropie cu fiecare zi de autostrada promisă.

