Dosare penale pentru conducere sub influenţa alcoolului

⦁ La data de 15 decembrie a.c., o patrulă de poliţie rutieră din Oneşti, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, a depistat în flagrant, un conducător auto în vârstă de 30 de ani, din localitate, care conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului.

⦁ La data de 15 decembrie a.c., în jurul orei 17.00, polițiștii de la Secţia 5 Poliţie Rurală Răcăciuni au depistat în flagrant un bărbat de 48 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului.

⦁ La data de 16 decembrie a.c., o patrulă de poliţie din cadrul Secţiei 2 Poliţie Rurală, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, a depistat în flagrant pe DC 183 din comuna Pârjol, un conducător auto în vârstă de 44 de ani, din localitate, care conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a refuzat să fie testat cu aparatul alcooltest Drager, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti pentru a i se recolta mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Bărbatul a refuzat şi prelevarea de sânge de către personalul medical, fapt pentru care poliţiştii i-au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuz de la prelevarea de mostre biologice. (C.P.)