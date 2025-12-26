Doi tineri din Onești, în stare critică după o explozie urmată de incendiu. Se caută transfer în străinătate

Azi-noapte, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Adulți a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Bacău au fost aduși doi pacienți din municipiul Onești, un bărbat de 31 de ani și o femeie de 30 de ani, care au suferit arsuri grave în urma unei explozii, urmate de un incendiu.

La prima evaluare realizată în Urgențe, cadrele medicale au constatat că bărbatul prezenta arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corporală, iar femeia pe circa 60%. Arsurile afectau capul, gâtul, toracele și membrele, inclusiv căile respiratorii, motiv pentru care, pe durata transferului, a fost necesară intubarea ambilor pacienți.

Ulterior, cei doi au fost internați în secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), în stare foarte gravă, intubați și ventilați mecanic. Investigațiile suplimentare au arătat că femeia are, în realitate, arsuri pe aproximativ 90% din suprafața corporală, de gradul II–III, iar bărbatul arsuri pe circa 65% din suprafața corpului, tot de gradul II–III.

Pacienții au fost transportați în sala de operații, unde arsurile au fost toaletate, fiind aplicat tratamentul specific acestor leziuni severe.

În prezent, ambii pacienți se află în stare critică pe secția de Terapie Intensivă, unde echipele medicale depun eforturi susținute pentru a le menține funcțiile vitale. În paralel, sunt căutate soluții pentru transferul acestora în străinătate, întrucât, la nivelul centrelor de mari arși din România, nu a fost identificat niciun loc disponibil.