Doi pacienți cu arsuri grave din Onești, transferați în Belgia cu o aeronavă medicală a Forțelor Aeriene Române

O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat astăzi din Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), pentru a efectua o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni – Bacău – Bruxelles (Belgia), având la bord doi pacienți cu arsuri severe.

Este vorba despre un bărbat de 31 de ani și o femeie de 30 de ani, din municipiul Onești, care au fost internați în stare critică la Spitalul Județean de Urgență Bacău, după ce au suferit arsuri extinse în urma unei explozii urmate de un incendiu.

Cei doi prezentau arsuri de gradul II–III pe aproximativ 65%, respectiv 90% din suprafața corporală, inclusiv la nivelul căilor respiratorii, fiind intubați și ventilați mecanic în secția de Terapie Intensivă.

După stabilizarea inițială și efectuarea tratamentelor de urgență, precum toaletarea chirurgicală a arsurilor, medicii au decis transferul pacienților într-un centru specializat din străinătate, în condițiile în care, la nivel național, nu au fost disponibile locuri în centrele de mari arși.

Echipa medicală care a monitorizat pacienții pe durata zborului a fost formată din specialiști ai Forțelor Aeriene Române și ai Spitalului Clinic de Urgență București, aeronava fiind echipată pentru asigurarea suportului vital pe parcursul transportului.