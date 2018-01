Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale şi al S.I.A.S., sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au destructurat o reţea infracţională organizată, care ar fi obligat mai multe persoane de sex feminin, printre care şi minore, să se prostitueze în ţări din Europa de Vest, se arată într-un comunicat al IGPR, remis, vineri, AGERPRES. Faţă de 10 persoane a fost dispusă măsura reţinerii, fiind prezentaţi instanţei de judecată pentru arestare preventivă, iar faţă de alte două a fost dispus controlul judiciar. Poliţiştii au realizat, pe 18 ianuarie, o acţiune operativă pentru localizarea şi depistarea membrilor reţelei de trafic de persoane, compusă din cetăţeni români. Acţiunea, la care au participat 38 de poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi 13 echipe de luptători din cadrul Serviciului de Intervenţii şi Acţiuni Speciale a Poliţiei Române, a avut loc în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Ialomiţa, Bacău şi Dolj. În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au depistat 12 dintre membrii reţelei infracţionale, pe care i-au condus la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, pentru audieri. ”În cauză există suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2012, inculpaţii Ş. M. Florin zis ‘Floris’, I. Ionela zisă ‘Mura’ şi D. V. Marian zis ‘Dumi’ au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori. Ulterior, la grupul infracţional organizat au aderat inculpaţii Ş. G. Daniel, zis ‘Bobi’, V. Mihai zis ‘Pip’, S. M. zis ‘Chioru’, Ş. A. Mirela zisă ‘Mundi’, P. Cătălin zis ‘Albert’, M. Leonard zis ‘Leo’, R. Cimaron şi G. Vasilica zisă ‘Silvia’ (decedată la data de 16.10.2016)”, se precizează într-un comunicat DIICOT, remis vineri. Conform sursei citate, grupul infracţional organizat a fost condus de către M. F. Şerban, care, în calitate de lider, a dat dispoziţii membrilor grupării, a supravegheat realizarea celor dispuse şi luat măsuri de coerciţie în cazul în care unul dintre membrii grupului nu-şi îndeplinea sarcinile pe care le primea. Conform DIICOT, “inculpatul Ş. M. Florin zis ‘Floris’ a recrutat o parte dintre victime şi folosind metoda loverboy le-a indus în eroare asupra relaţiilor amoroase, creându-le convingerea falsă că era îndrăgostit de ele”. Din cercetări a reieşit că, în intervalul 2012-2017, membrii grupării ar fi recrutat, găzduit, transportat şi obligat să practice prostituţia mai multe femei, dintre care au fost indentificate 8 victime, respectiv 6 majore şi 2 minore, în ţări precum Italia, Spania, Germania, Austria şi Belgia. Din exploatarea celor opt victime, membrii grupării ar fi obţinut beneficii în valoare de cel puţin 300.000 de euro şi 700.000 de lei. Sumele de bani obţinute din exploatarea victimelor ar fi fost folosite de aceştia pentru achiziţionarea de imobile şi bunuri mobile. Cercetările continuă faţă de cei în cauză, sub aspectul comiterii infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane în formă continuată şi trafic de minori în formă continuată. 3 SHARES Share Tweet

