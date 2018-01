Ivona Lucan: Care a fost sau este cel mai îndrăgit/nesuferit rol din cariera dvs. actoricească?

Florina Găzdaru: O mamă cu mai mulți copii nu poate alege pe care-l iubește mai mult! În cei 30 de ani de activitate am jucat în zeci de spectacole, cu sute de reprezentații.

Majoritatea oamenilor când aud de teatru se gândesc la o lume aparte, așa și este, dar cu toate acestea există și o parte mai obscură. Ce momente de cumpănă ați întâmpinat în teatru de-a lungul timpului?

Momente de cumpănă nu am avut. Dar au fost foarte multe momente dificile!

Am jucat cu temperatură, cu entorsă și cu dureri cumplite.

Am jucat, după ce, cu doar câteva ore înainte am condus pe ultimul drum colegi sau alți oameni dragi. Am intrat în înlocuire peste noapte, repetând în autocar, am continuat spectacolul după ce a căzut reflectorul lângă mine sau o bucată din tavanul sălii în care jucam.

Împliniți 30 de ani de Teatru. O viață de om! Ce emoții și gânduri vă încearcă?

Nu știu când au trecut! Parcă ieri am pășit în teatru.

Nu am îmbătrânit! M-am maturizat! Am intrat în teatru la 18 ani, eram un copil timid cu visuri mari! Sunt iubită de Dumnezeu. Mi-a dat acest har, să pot trăi într-o viață alte zeci de vieți. Sunt fericită că pot să mă joc în fiecare zi, că am această nebunie frumoasă care a făcut să trec mai ușor peste toate încercările. Nu știu dacă fac bine sau rău această meserie, dar dacă zilele acestea, de ziua mea, o doamnă pe care nu o cunosc mi-a scris acest mesaj: „Doamnă, joaca-jocului dumneavoastră e alfabetul mut și orb care știe dintotdeauna drumul spre inimile noastre”, înseamnă că nu am trăit degeaba până acum.

Ivona Lucan,

Secretar Literar Teatrul Municipal „Bacovia”