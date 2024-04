Dedeman inaugurează un nou magazin în Arad

Dedeman, lider național în retailul materialelor de construcții și al amenajărilor interioare, cu capital integral românesc, deschide, pe 26 aprilie, al doilea magazin din Arad – magazinul cu numărul 62 din rețeaua sa.

Noul magazin a creat 175 de locuri de muncă și a presupus o investiție totală de 19 milioane de euro. Această sumă cuprinde valoarea de achiziție a terenului de aproximativ 9 ha, costurile lucrărilor de construcție, investițiile în rafturi, mobilier și materiale utilizate pentru amenajarea zonelor comerciale și de birouri, precum și echipamentele necesare pentru desfășurarea activității. Tot aici sunt incluse și cheltuielile pentru amenajarea zonei exterioare, dar și valoarea stocului de produse pregătite pentru deschidere.

Suprafața construită a noului magazin este de 18.000 mp, din care circa 2.200 mp sunt alocați serei încălzite în care sunt expuse plantele, articolele de grădină și cele pentru activitățile în aer liber.

În zona exterioară au fost amenajate 433 de locuri de parcare. A fost instalată și o stație de încărcare cu o capacitate de 22 kW, care poate deservi simultan două autovehicule electrice.

Magazinul își așteaptă clienții cu sute de oferte speciale la produsele de sezon, dar și produse destinate construcțiilor, proiectelor de renovare și lucrărilor în curte sau grădină.

Pentru o doză suplimentară de inspirație, clienții pot accesa DedeSign, un proiect online de design interior dezvoltat de companie. Acesta propune o varietate de încăperi mobilate și decorate în stiluri precum clasic, modern, multicolor sau glamour. Fiecare decor este alcătuit exclusiv din produse comercializate în rețeaua Dedeman și este prezentat în detaliu pe platforma dedesign.dedeman.ro.

Noul magazin va fi prevăzut și cu o centrală electrică fotovoltaică ce va genera energie electrică verde prin intermediul panourilor solare montate pe acoperiș. Puterea totală instalată va fi de circa 400 kWp.

Dedeman Arad (Cartier Micălaca) este primul magazin inaugurat de companie în 2024. Următorul magazin care își va deschide porțile anul acesta va fi cel din municipiul Pașcani.

Dedeman în cifre

– 62 de magazine, 5 centre logistice, parc auto propriu;

– o gamă de peste 85.000 de produse (inclusiv magazinul online);

– între 7.500 și 18.000 mp – suprafața unui magazin;

– peste 13.000 de angajați.

Dragoș Pavăl, Președintele companiei Dedeman: „Fiecare nou magazin deschis are o semnificație specială pentru noi, chiar și după ce am realizat acest lucru de 61 de ori. Am învățat din fiecare experiență, am ascultat fiecare client, am implementat soluții și servicii adaptate la noile tendințe și am construit magazine mai spațioase, mai primitoare, dar și mai prietenoase cu mediul înconjurător. Rezultatul efortului nostru din toți acești ani se reflectă în noul nostru magazin din Arad, care își deschide porțile după 14 ani de la inaugurarea primului Dedeman din oraș.”

