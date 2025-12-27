Dialog deschis cu pacienții la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși

La Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși a avut loc prima întâlnire de dialog deschis cu pacienții, eveniment care marchează un pas important către o comunicare mai directă, transparentă și eficientă între pacienți, aparținători și conducerea unității medicale.

În cadrul întâlnirii au fost abordate teme esențiale privind activitatea spitalului, printre care serviciile medicale disponibile, specialitățile și medicii din cadrul unității, experiența pacienților pe perioada internării, precum și aspectele care pot fi îmbunătățite. De asemenea, pacienții și aparținătorii au avut posibilitatea de a formula propuneri și sugestii, acestea urmând să fie analizate de conducerea spitalului.

Reprezentanții unității medicale au anunțat că anul 2026 va fi dedicat consolidării relației dintre pacienți și personalul medical, prin îmbunătățirea comunicării și a dialogului constant, ca o continuare a demersului inițiat în 2025 – Anul empatiei.

În acest context, conducerea Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși își propune organizarea unor întâlniri lunare cu pacienții și reprezentanții acestora, cu scopul de a construi împreună servicii medicale mai accesibile și mai bine adaptate nevoilor reale ale comunității.

Următoarea întâlnire este programată pentru luna ianuarie, data exactă urmând să fie comunicată din timp.