Descoperă disciplina, forța și încrederea la Master Boxing Bacău

Într-o perioadă în care copiii și adulții petrec tot mai mult timp în fața ecranelor, nevoia de mișcare, echilibru și disciplină devine mai importantă ca oricând. Iar atunci când sportul îmbină educația, sănătatea și caracterul, rezultatul este mult mai valoros decât orice activitate fizică obișnuită. La Master Boxing Bacău, aceste principii sunt respectate cu rigurozitate – într-o sală modernă, primitoare, cu atmosferă de performanță și spirit de echipă.

Un club construit de un campion mondial

Master Boxing nu este doar un club sportiv. Este un proiect de suflet creat de Dragoș Dulhac, multiplu campion mondial în Masters Boxing, un sportiv cu o carieră impresionantă și un nume respectat pe plan internațional.

Filosofia de antrenament, disciplina și valorile promovate aici se inspiră direct din experiențele sale din ringurile lumii. Pentru tinerii sportivi, Dragoș Dulhac este o sursă de inspirație. Pentru adulți, o dovadă că performanța adevărată nu are vârstă.

O echipă de antrenori dedicați, formată după standarde internaționale

Sub coordonarea campionului, lucrează trei antrenori care formează un nucleu profesionist și echilibrat:

Valentin Bârgăoanu – antrenorul copiilor, cu experiență, calm și metodă pedagogică excelentă.

Ciprian Tomiță – antrenorul grupelor de adulți, specializat în dezvoltare fizică, tehnică și condiție generală.

Gabriel Șova – responsabil pentru grupele de Muay-Thai și autoapărare, un specialist apreciat în sporturile de contact.

Fiecare dintre ei pune accent pe disciplină, respect și formarea unui caracter puternic – valori care depășesc antrenamentul și rămân în viața de zi cu zi.

De ce să alegi Master Boxing Bacău?

La Master Boxing, sportul înseamnă:

siguranță și încredere în tine,

dezvoltare fizică armonioasă,

disciplină și echilibru,

respect și autocontrol,

un mediu pozitiv, motivant și prietenos.

Sala, situată pe Strada Stadionului, este una dintre cele mai moderne din zona Moldovei, complet dotată și gândită pentru antrenamente eficiente, atât pentru copii, cât și pentru adulți.

Programul antrenamentelor

Copii (7–14 ani) – antrenor Valentin Bârgăoanu

Luni, miercuri, vineri: 15:00 – 17:00

Sâmbătă: 11:00 – 13:00 (adulți)

Tineri peste 14 ani

Zilnic: 17:00 – 19:00

Adulți (+30 ani) – antrenor Ciprian Tomiță

Luni, miercuri, vineri: 19:00 – 21:00

Sâmbătă: 14:00 – 16:00

Muay-Thai & Autoapărare – antrenor Gabriel Șova

Marți și joi: 17:00 – 19:00

Sâmbătă: 09:00 – 11:00

Un loc unde copiii cresc frumos, iar adulții se regăsesc

Master Boxing Bacău nu este doar un club – este o comunitate. Aici:

copiii învață să fie puternici, disciplinați și responsabili,

adulții descoperă o formă de mișcare care aduce energie, claritate și echilibru în viața de zi cu zi.

Pentru cei care își doresc o schimbare reală – fizică, mentală sau emoțională – Master Boxing este locul potrivit. Într-o sală unde a crescut un campion mondial, înveți nu doar să lovești, ci să devii mai bun.