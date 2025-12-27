Deputatul Diana Enache la festivitățile de iarnă din Bacău

Deputatul Diana Enache a participat la festivitățile de iarnă din Bacău, și a subliniat într-un mod clar și inspirator importanța transmiterii obiceiurilor tradiționale mai departe, din generație în generație:

„Obiceiurile de iarnă, colindatul, bucatele tradiționale și alaiul urșilor din Comănești nu sunt doar momente de sărbătoare, ci expresii ale identității naționale și locale, ce au rolul de a uni comunitățile într-un sentiment de apartenență”

Sprijinul instituțional este esențial în sustinerea politicilor și programelor finanțarea muzeelor ateliere de tradiții, festivaluri și proiecte de conservare a patrimoniului imaterial.



Deputatul Diana Enache a reiterat că transmite un mesaj de responsabilitate colectivă: să dăm mai departe urmașilor noștri bogăția obiceiurilor de iarnă, să le dăm formă prin educație, respect și iubire pentru comunitate, astfel încât identitatea noastră, atât locală, cât și națională, să rămână puternică și relevantă în toate anotimpurile.