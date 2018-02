Sanatate Cursurile încep cu un triaj epidemiologic riguros de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În contextul epidemiologic actual, cu un număr mare de cazuri de viroze respiratorii şi rujeolă, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Bacău a transmis o adresă autorităţilor locale din judeţ şi Inspectoratului Şcolar Judeţean prin care atrage atenţia cu privire la importanţa efectuării riguroase a triajului epidemiologic după vacanţă, pentru limitarea îmbolnăvirilor în colectivităţile de copii. Preşcolarii şi elevii care prezintă semne de boală nu vor fi primiţi la cursuri şi orice caz de boală infecto-contagioasă va fi raportat către DSP Bacău, care mai solicită intensificarea operaţiunilor de curăţenie, dezinfecţie curentă, aerisirea corespunzătoare a spaţiilor şi spălarea corectă a mâinilor cu apă şi săpun. 122 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.