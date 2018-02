Valentine’s Day, Dragobete, 8 Marie, Aniversare – o singură soluție – Bijuteria Giulia

Viața este imprevizibilă și plină de răscruci. Unele de-a dreptul încântătoare, altele nici să n-auzi de ele. Celor din urmă nu le vom da importanță de această dată și ne vom referi la evenimentele plăcute.

Să ne referim de exemplu, la căsătorie. Pregătirile chiar dacă sunt anevoioase, le faci cu inima deschisă. Rochie de mireasă, costum de mire, pantofi, sala de festivități, muzicanții și toate celelalte. Toate acestea vor ajunge amintiri de o noapte pe care le vom viziona din când în când pe dvd-uri. Din acea zi memorabilă, însă, vom purta toată viața semnul unirii destinelor: verighetele. Și pentru că aceste inele au o însemnătate deosebită, trebuie alese cu atenție, să fie de calitate, să ne placă și să ne reprezinte. De aceea nu trebuie să le procurăm de oriunde, recomandat fiind să apelăm la specialiști. Plecând pe această direcție am ajuns la Bijuteria Giulia.

Într-o primă fază am descoperit Bijuteria Giulia pe internet, la www.bijuteriagiulia.ro, acolo unde mi-a atras atenția un pasaj de la secțiunea despre noi : „o antiteză a durerii și fericirii, a trecutului și viitorului, o activitate banală devenită pasiune”. Odată stârnită curiozitatea am mers la sediul Bijuteriei Giulia de pe str. Mihai Viteazu nr. 1, acolo unde am cunoscut-o pe Tatiana Capșa, administratorul acestei afaceri. Așa am aflat că Bijuteria Giulia are înainte de toate o … poveste.

„Lucram pe funcția de consilier juridic când am rămas însărcinată cu cel de-al treilea copil”, a început istorisirea Tatiana Capșa. Fiind în această situație, după care a urmat concediul pentru creșterea copilului, a avut mai mult timp liber. Și dacă tot avea timp liber i-a venit ideea să pornească o afacere. În aceste condiții, Tatiana a urmat un curs în materie de bijuterii la București. „La început am învățat să șlefuim bijuteriile provenite din amanet, le recondiționam, le dădeam un aspect, după care le comercializam într-un mic spațiu. Încet, încet, lucrurile au început să funcționeze”, a mărturisit șefa de la Bijuteria Giulia. Totul s-a întâmplat în 2013. Niciodată Tatiana Capșa nu s-a văzut în această ipostază, ea fiind un om de carieră, dorind să se dezvolte pe partea juridică, în 2010 susținând chiar examen la Magistratură.

„Deși lumea mă strigă uneori doamna Giulia, nu este numele meu. Giulia este numele mamei mele pe care am iubit-o foarte mult. Acum sunt mândră de faptul că oamenii mă mai strigă doamna Giulia pentru că așa simt că mama mea trăiește prin mine”, povestește Tania Capșa despre numele bijuteriei pe care o conduce.

Despre bijuterii

Rafinament, eleganță, stil, fragilitate și chiar amprenta cuiva. Acestea sunt doar câteva atribute despre bijuterii. Tatiana Capșa ne-ar putea vorbi ore întregi despre acestea, despre trenduri, modele și producători. „Sunt producători care lucrează în serie, dar fac și modele unicat”, spune Tatiana Capșa care ne-a vorbit despre oameni, în general, cei care în ultima perioadă și-au mai schimbat viziunea. „Sunt anumite categorii de oameni care îndrăgesc sau nu bijuteriile. Persoanele mai tinere preferă aurul alb, care seamănă mai mult cu argintul. După o anumită vârstă se îndrăgește aurul”, a explicat șefa de la Giulia, precizând și faptul că sunt oameni care preferă bijuterii mai masive sau mai fine.

Aurul roz și negru

Dacă până acum eram obișnuiți cu aurul alb și galben, acum avem noutăți pe această piață a bijuteriilor, pentru unii de neimaginat. În acest sens am primit asigurări de la Tatiana Capșa: „Aurul roz este mult mai elegant decât cel galben și este foarte frumos în combinație cu aurul alb. A apărut și aurul negru, care are o culoare gri-petrol, care poate apărea în multe combinații, mai ales cu ceramică. Noi avem câteva piese superbe în aceste combinații.” De la metalele prețioase am trecut la pietrele prețioase, acolo unde diamantele dețin supremația. Foarte important la diamante sunt caratele care reprezintă dimensiunea pietrei, dar și calitatea lor care ține de cât de bine sunt șlefuite. În acest sens, calitatea diamantelor este clasificată pe mai multe categorii: G, H, I…

Un alt aspect important este claritatea, Tatiana Capșa dând drept exemplu briliantul care are o calitate superioară.

Trenduri pentru 2018

La fel ca în modă, lumea bijuteriilor are tendințe care de cele mai multe ori sunt date de marii producători, dar și de cerințele clienților. Tatiana Capșa tocmai a participat de curând la o importantă expoziție derulată la Cluj de unde s-a întors cu o imagine clară a ceea ce se va purta anul acesta în materie de bijuterii: „Dacă anul trecut la expoziție s-au vândut verighetele late și mai încărcate ca model, anul acesta n-am reușit să dăm nici măcar o comandă pe astfel de model. Anul acesta se cere foarte mult aurul roz în combinații cu aurul alb și modelul să fie cât mai îngust, în jur de 4 mm.”

În continuare, reprezentanta bijuteriei Giulia a precizat că are o colaborare fructuoasă cu producătorul Coriolan, o fabrică românească, cea mai bună de pe piața noastră în materie de verighete. Cu toate acestea, ca să păstrezi în permanență ritmul cu noutățile care apar, trebuie să participi la tot felul de expoziții la nivel internațional. „Din păcate, noi pe piața românească nu avem producție de bijuterii. Nu avem fabrici mari de bijuterii, decât în domeniul verighetelor. Pentru a fi pus la punct cu ce se mai poartă, cu tendințe…trebuie să participi la diverse expoziții. Iar noi chiar ne putem lăuda cu participări la Vicenza Oro, una dintre cele mai importante expoziții la nivel mondial, unde vin producători din Hong-Kong, Japonia, America, Germania ș.a. Tot anul trecut am fost și la expozițiile de la Arezzo și Istanbul”, a subliniat Tania Capșa.

Valentine’s Day și Dragobete

Luna februarie, cea a dragostei, așa cum este ea interpretată, are efecte și în lumea bijuteriilor. De aceea, am rugat-o pe Tatiana Capșa să ne explice cum decurg lucrurile din acest punct de vedere: „Acum merg foarte bine inelele de logodnă, inele cu diamant. Diamantul care, așa cum vă spuneam, stă foarte bine pe aurul alb.” Sigur, au fost și alte explicații de ordin tehnic, dar acestea sunt pentru specialiști. Mergând și mai departe, am încercat să obținem și informații despre cum se asortează bijuteriile. Chiar dacă nu consideră că este expertă în așa ceva, acest lucru fiind recomandat de stiliști, Tatiana Capșa ne-a împărtășit din experiența sa: „Există bijuterii de seară și bijuterii de zi cu zi. Cele de zi sunt mai rezistente, mai trainice și în special fără pietre. Eu nu văd o bijuterie de seară fără pietre, pentru că trebuie să arate strălucire.”

Interesantă a fost și diferențierea pe sexe, șefa de la Giulia considerând că femeile trebuie să iasă în evidență, și mai puțin bărbații. Aceștia din urmă, pe lângă verighetă mai pot purta și o brățară. În același timp, bărbații mai stilați pot purta aur în combinație cu…silicon. „Sunt brățări și lanțuri foarte frumoase, pentru bărbați, confecționate din aur alb sau galben, în combinații cu silicon. Este vorba de un silicon negru, cauciucat, special pentru bijuterii”, a explicat Tatiana Capșa, precizând că nu prea se mai poartă ghiulurile iar lanțurile trebuie să fie medii ca grosime. Mai interesant a fost faptul că bărbații pot fi clasificați și după bijuteriile pe care le poartă. Din păcate, cei mai vizibili sunt bărbații care nu au o cultură și gusturi elevate, cei care poartă bijuterii masive, în timp ce bărbații stilați vor purta întotdeauna ceva fin.

„Dacă un client vine la mine și văd ce lanț poartă, eu știu ce gen de bijuterie caută. Și asta e valabil și pentru bărbați și pentru femei”, a mărturisit Tatiana Capșa. Cu toate acestea, cam 80% dintre clienți nu prea știu ce li se potrivește. La fel ca și la haine, este posibil să-ți dorești o bijuterie care să nu te prindă bine. Aici intervin niște elemente pe care ni le prezintă interlocutoarea noastră: „Dacă tu ai degetele mai groase, niciodată nu o să-ți stea bine cu un inel extrem de fin. Nici măcar nu o să se vadă. La fel este și cu lanțurile. La un gât mai suplu se potrivește un lanț mai fin, iar la unul mai gros se potrivește un lanț mai plin. Nu este vorba de modă, ci de ce ți se potrivește. Noi suntem pregătiți să consiliem și din acest punct de vedere.” Tatiana Capșa ne-a mai povestit cum vin unii clienți, mai ales în căutare de verighete, cu fotografii. Și cam 80% dintrei ei realizează la fața locului că ce-și doreau nu li se potrivește. În concluzie, ca și hainele, bijuteriile trebuiesc probate.

De fiecare dată când vrei să-ți cumperi ceva, te informezi. Același lucru se întâmplă și pentru bijuterii, iar în acest sens, Bijuteria Giulia vă pune la dispoziție o paletă foarte largă de bijuterii pe care le puteți vedea pe site-ul bijuteriagiulia.ro.

Despre viitor

Oricine, atunci când dezvoltă un proiect, o afacere, dorește să extindă această idee. Să o crească și să obțină mai mult din ea. În această situație se află și Bijuteria Giulia, numai că Tatiana Capșa, așa cum am întâlnit și în alte situații, se lovește de o problemă care devine din ce în ce mai îngrijorătoare: lipsa de personal bine pregătit și responsabil. „Am avut posibilitatea să deschid noi magazine și în Bacău și în alte orașe din țară, dar nu am curaj să mă dezvolt pentru că nu găsesc personal. În acest gen de afacere există multe responsabilități și mult risc.

Din păcate, personalul care există pe piața românească are lipsă de așa ceva”, a explicat Tatiana Capșa, care este dezamăgită pentru că de pe băncile școlii ies tineri nepregătiți din toate punctele de vedere. Cu toate aceste regrete, șefa de la Giulia a mărturisit că pune foarte multă pasiune în ceea ce face, iar acest lucru i-au impus pe piața locală în domeniu, ceea ce i-a adus mulțumire.