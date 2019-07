„CSMeii” vor să fie la înălțime printre Zimbri

Prim-divizionara CSM Bacău și-a început ieri pregătirile, având ca obiectiv situarea în play-off

CSM Bacău schimbă. Antrenorul, coordonatorul, preparatorul fizic și o parte din lot. Dar, mai presus de toate, schimbă foaia. Dacă anul trecut au evitat cu emoții retrogradarea, în sezonul ce va începe pe 30 august, handbaliștii băcăuani vor să fie la înălțime în Liga Zimbrilor. Motiv pentru care și-au fixat ca obiectiv prezența în play-off.

„Este un obiectiv realizabil. Am mare încredere în conducerea clubului, în jucători si în staff. Am primit propunerea de a antrena pe CSM Bacău cu brațele deschise și sunt convins că putem face un campionat bun”, a declarat antrenorul grupării băcăuane, Adrian Petrea, care a condus ieri dimineață primul antrenament la cârma noii sale echipe, alături de „secundul” George Călin și de preparatorul fizic Alexandru Acsinte. „Suntem încrezători că evoluția echipei în sezonul 2019-2020 va fi una pe măsura așteptărilor și pe placul publicului băcăuan. Din acest motiv, am operat mai multe modificări, începând cu staff-ul tehnic, unde Adi Petrea este noul antrenor, Sorin Târcă noul coordonator, iar Alexandru Acsinte noul preparator fizic”, a punctat directorul CSM Bacău, Adrian Gavriliu, prezent la reunirea lotului. Pe lângă modificările la nivelul staff-ului, „CSMeii” și-au întărit și lotul de jucători prin aducerea a doi stranieri (portarul naționalei Belarusului Viaceslau Saldatsenka și interul dreapta sârb Nikola Crnoglavac, ambii de la Dobrogea Sud Constanța) și a doi handbaliști din campionatul intern: Ștefan Târzioru (CSU Suceava) și Ștefan Huta (CSM Făgăraș).

„Sunt jucători pe care mi-am dorit și care ne vor ajuta mult”, a subliniat Petrea. „Pentru mine nu e deloc un pas în spate că am plecat de la Constanța sau că nu am ajuns la CSM București, cum se preconiza. Mă bucur că am venit la Bacău, unde am încredere că vom realiza lucruri importante. Putem ajunge în play-off și chiar cred că putem termina pe un loc fruntaș”, a declarat handbalistul sârb de 27 de ani Nikola Crnoglavac. Pentru „ CSMeii” urmează o perioadă de reacomodare la efort, după care, în perioada 19-26 iulie vor efectua un cantonament la Comănești. Vor urma zece amicale, pentru ca la finalul lui august sa fie programat primul joc de campionat: acasă, cu Dunarea Calărași.

Programul turului din Liga Zimbrilor

Etapa 1: CSM Școlar Reșița- HC Buzău, CSM Bacău- Dunărea Călărași, Steaua București- Poli Timișoara, Minaur Baia Mare- Dobrogrea Sud Constanța, Potaissa Turda– CSM București, Dinamo București- CSM Vaslui, CSM Făgăraș- CSM Focșani.

Etapa 2: HC Buzău- CSM Focșani, CSM Vaslui- CSM Făgăraș, CSM București – Dinamo, Dobrogea Sud- Potaissa, Poli Timișoara- Minaur, Dunărea Călărași- Steaua, CSM Școlar Reșița- CSM Bacău.

Etapa 3: CSM Bacău- HC Buzău, Steaua- CSM Școlar Reșița, Minaur- Dunărea Călărași, Potaissa- Poli Timișoara, Dinamo- Dobrogea Sud, CSM Făgăraș- CSM București, CSM Focșani – CSM Vaslui.

Etapa 4: HC Buzău- CSM Vaslui, CSM București – CSM Focșani, Dobrogea Sud- CSM Făgăraș, Poli Timișoara- Dinamo, Dunărea Călărași- Potaissa, CSM Școlar Reșița- Minaur, CSM Bacău – Steaua.

Etapa 5: Steaua- HC Buzău, Minaur- CSM Bacău, Potaissa- CSM Școlar Reșița, Dinamo- Dunărea Călărași, CSM Făgăraș- Poli Timișoara, CSM Focșani- Dobrogea Sud, CSM Vaslui- CSM București.

Etapa 6: HC Buzău- CSM București, Dobrogea Sud- HC Vaslui, Poli Timișoara- CSM Focșani, Dunărea Călărași- CSM Făgăraș, CSM Școlar Reșița- Dinamo, CSM Bacău- Potaissa, Steaua- Minaur.

Etapa 7: Minaur- HC Buzău, Potaissa- Steaua, Dinamo- CSM Bacău, CSM Făgăraș- Dunărea Călărași, CSM Vaslui- Poli Timișoara, CSM București- Dobrogea Sud.

Etapa 8: HC Buzău- Dobrogea Sud, Poli Timișoara- CSM București, Dunărea Călărași- CSM Vaslui, CSM Școlar Reșița- CSM Focșani, CSM Bacău- CSM Făgăraș, Steaua- Dinamo, Minaur- Potaissa.

Etapa 9: Potaissa – HC Buzău, Dinamo- Minaur, CSM Făgăraș- Steaua, CSM Focșani – CSM Bacău, CSM Vaslui- CSM Școlar Reșița, CSM București- Dunărea Călărași, Dobrogea Sud- Poli Timișoara.

Etapa 10: HC Buzău- Poli Timișoara, Dunărea Calărași- Dobrogea Sud, CSM Școlar Reșița- CSM București, CSM Bacău- CSM Vaslui, Steaua- CSM Focșani, Minaur- CSM Făgăraș, Potaissa- Dinamo.

Etapa 11: Dinamo- HC Buzău, CSM Făgăraș- Potaissa, CSM Focșani- Minaur, CSM Vaslui- Steaua, CSM București – CSM Bacău, Dobrogea Sud- CSM Școlar Reșița, Poli Timișoara- Dunărea Calărași.

Etapa 12: HC Buzău- Dunărea Călărași, CSM Școlar Reșița- Poli Timisoara, CSM Bacău- Dobrogea Sud, Steaua- CSM București, Minaur- CSM Vaslui, Potaissa Turda- CSM Focșani, Dinamo – CSM Fagăraș.

Etapa 13: CSM Făgaraș- HC Buzău, CSM Focșani- Dinamo, CSM Vaslui- Potaissa, CSM București- Minaur, Dobrogea Sud- Steaua, Poli Timișoara- CSM Bacău, Dunărea Călărași- CSM Școlar Reșița.