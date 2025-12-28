Consiliul Județean Bacău: Acces gratuit la cultură și taxe ajustate doar cu rata inflației în anul 2026

Consiliul Județean Bacău a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și speciale pentru anul 2026. Decizia a fost luată cu votul consilierilor județeni, în urma amendamentelor propuse de președinta CJ Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, împreună cu vicepreședinții instituției.

Potrivit declarației făcute de președinta Consiliului Județean, politica fiscală pentru anul 2026 se bazează pe trei principii esențiale: stabilitate, respectarea cadrului legal și garantarea accesului liber la cultură pentru toți băcăuanii.

„Impozitele și taxele stabilite de Consiliul Județean Bacău se mențin la nivelul anului 2025, urmând să fie actualizate exclusiv cu rata inflației, determinată pe baza Indicelui Prețurilor de Consum (IPC), așa cum prevede legislația în vigoare”, a subliniat Cristina Breahnă-Pravăț.

Un punct central al hotărârii îl reprezintă continuarea politicii de gratuitate în domeniul cultural. Astfel, și în anul 2026, accesul publicului va rămâne gratuit în instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău, incluzând vizitarea muzeelor, ghidajele, expozițiile, concertele simfonice, recitalurile și concertele educative.

Președinta CJ Bacău a clarificat, totodată, că eventualele taxe nou introduse nu au caracter general și nu reprezintă impozite suplimentare pentru populație. Acestea sunt tarife aferente unor servicii sau produse ocazionale și facultative, oferite punctual de instituțiile sau structurile publice din subordinea Consiliului Județean, exclusiv la solicitarea expresă a beneficiarilor.

„Dezmințim ferm orice tentativă de manipulare pe acest subiect. Fiecare taxă nou introdusă poate fi justificată rațional, pe baza documentelor oficiale și a analizelor efectuate”, a mai precizat Cristina Breahnă-Pravăț.

Prin această decizie, Consiliul Județean Bacău își reafirmă angajamentul de a proteja puterea de cumpărare a cetățenilor, de a asigura predictibilitate fiscală și de a sprijini accesul liber la cultură ca serviciu public esențial.