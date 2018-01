Două unități de învățământ din județul Bacău au fost decorate de președintele României, Klaus Iohannis. Astfel, Colegiului Naţional „Ferdinand I” din municipiul Bacău a primit Ordinul „Meritul pentru Învăţământ”, în grad de Comandor iar Şcoala Gimnazială „Ştefan Luchian” din municipiul Moineşti, a fost decorată cu Ordinul „Meritul pentru Învăţământ”, în grad de Ofiţer. Distincțiile au fost conferite cu prilejul aniversării a 150 de ani de la înfiinţare, în semn de apreciere pentru rezultatele de excepţie obţinute în procesul de formare intelectuală şi umană a tinerelor generaţii, pentru promovarea calităţii învăţământului românesc. 523 SHARES Share Tweet

