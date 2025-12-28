Centrul Bacăului în anii ’80

Fotografia surprinde o secvență emblematică din istoria recentă a Bacăului, așa cum arăta zona centrală la începutul anilor ’80, într-un moment de profundă transformare urbană. Imaginea, realizată iarna, accentuează senzația de vast, de spațiu deschis, dar și de tranziție: un oraș prins între vechi și nou, între promisiunea modernizării și dispariția unei lumi întregi.

În prim-plan domină masiv Hotelul Moldova, recent construit la acea vreme, unul dintre simbolurile arhitecturii socialiste târzii. Clădirea, impunătoare și severă, reflectă ambiția regimului de a conferi orașului un aer modern, „occidental”, potrivit statutului de centru urban în plină dezvoltare industrială. Hotelul Moldova nu era doar un spațiu de cazare, ci un reper de prestigiu, destinat delegațiilor oficiale, turiștilor străini și evenimentelor importante ale orașului.

În plan secund, contrastul este izbitor. Se disting clar casele joase ale vechiului cartier, aliniate neregulat, martore ale unui Bacău precomunist, cu străzi înguste și o viață comunitară bine înrădăcinată. Acestea urmau să fie demolate în cadrul amplului proces de sistematizare urbană. Cartier după cartier, orașul era „reordonat” pentru a face loc blocurilor, bulevardelor largi și noilor centre civice.

Deși planurile inițiale prevedeau ridicarea altor construcții masive în această zonă, schimbarea de regim din 1990 a modificat radical direcția de dezvoltare. Astfel, spațiul a căpătat o cu totul altă semnificație: aici au fost construite Catedrala „Înălțarea Domnului” și Parcul Catedralei, repere spirituale și de recreere care au redefinit centrul orașului, oferindu-i o dimensiune simbolică și comunitară absentă din planurile comuniste.

În fotografie se observă și intersecția majoră din zonă, care avea să devină ulterior un sens giratoriu, un nod de circulație esențial. În mijlocul acestuia va fi amplasată, după 1990, statuia lui Ștefan cel Mare, un gest cu puternică încărcătură identitară, marcând o reîntoarcere la valorile istorice și naționale, după decenii de discurs ideologic uniformizant.

Privită astăzi, această imagine nu este doar un document urbanistic, ci o mărturie a unei epoci. Ea surprinde clipa fragilă în care trecutul încă mai rezistă, iar viitorul nu este încă definit. Bacăul anilor ’80 apare aici ca un oraș suspendat între demolare și renaștere, între beton și memorie, între plan și destin.