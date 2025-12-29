Ce se întâmplă când furnizorul tău de energie sau gaze încetează contractul

În contextul încetării unui contract de furnizare de energie electrică sau gaze naturale, clienții finali se pot confrunta cu riscul întreruperii alimentării. Pentru a evita astfel de situații, intervine Furnizorul de ultimă instanță (FUI), care asigură continuitatea temporară a furnizării.

Ce este Furnizorul de Ultimă Instanță?

Un Furnizor de ultimă instanță este o companie desemnată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) să asigure continuitatea furnizării pentru clienții casnici în caz de faliment al furnizorului inițial, pierderea licenței sau incapacitatea acestuia de a-și respecta obligațiile contractuale. Practic, FUI funcționează ca o plasă de siguranță pentru consumatorii mici și protejați, preluând automat clienții aflați în dificultate, scrie avocatnet.ro.

Principalele caracteristici ale preluării FUI:

Este automată și nu necesită semnarea unui nou contract.

Durata minimă a furnizării de către FUI este de 12 luni .

Clienții pot oricând încheia un contract cu un alt furnizor concurențial.

Preluarea clienților în cazul gazelor naturale

Pentru gaze naturale, clienții casnici cu un consum anual de până la 28.000 MWh sunt preluați automat de către FUI atunci când contractul anterior încetează. Printre furnizorii desemnați de ANRE în prezent se numără: Electrica Furnizare, PPC Energie, Engie România, E.On Energie România, OMV Petrom, Premier Energy și Romgaz.

Data preluării coincide cu data încetării contractului anterior, iar FUI este obligat să furnizeze gaze naturale timp de cel puțin 12 luni.

Există însă situații în care preluarea automată nu se aplică:

Clientul declară că nu mai dorește furnizarea la locul de consum.

Locul de consum este deconectat pentru neplată .

Clientul este radiat din evidențele ONRC sau ANAF.

Pe perioada preluării, clienții beneficiază de plafonarea prețului final. Conform legislației, prețul maxim al gazului pentru consumatorii casnici, în perioada 1 aprilie 2025 – 31 martie 2026, este 0,31 lei/kWh, TVA inclus.

Preluarea clienților în cazul energiei electrice

Pentru energie electrică, mecanismul este similar: clienții casnici sunt preluați automat de FUI în urma notificării primite de la operatorul de rețea privind încetarea contractului anterior.

Reguli de bază:

Preluarea se face fără semnarea unui nou contract.

Furnizarea de către FUI durează 12 luni .

În termen de 7 zile lucrătoare , FUI trebuie să transmită clientului informații privind: prețul aplicat, modalitatea de facturare, dreptul de a încheia contract cu un furnizor concurențial.



În perioada 1 aprilie – 30 iunie 2025, prețul final al energiei electrice pentru clienții preluați în regim FUI a fost plafonat conform OUG 6/2025. După 1 iulie 2025, facturarea se face conform formulei reglementate de ANRE, care include costurile de achiziție, componenta de furnizare, tarifele de rețea și taxele legale.

Concluzie

Furnizorul de ultimă instanță reprezintă o garanție esențială pentru clienții casnici, asigurând continuitatea furnizării de energie electrică sau gaze naturale în situații excepționale. Astfel, chiar și în caz de încetare a contractului, consumatorii mici nu rămân fără energie și beneficiază de reguli clare privind prețul și drepturile lor, având totodată libertatea de a alege ulterior un furnizor concurențial.