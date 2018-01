Ce facem în weekend?

După prima săptămână de activitate integrală din 2018 ne bucurăm de un weekend în care găsim câteva variante optime pentru relaxare și distracție. Astfel, weekendul își face debutul cu o premieră cinematografică, „Pasager in trenul terorii”, un thriller regizat de Jaume Collet-Serra, care îi aduce pe marile ecrane pe Liam Neeson, Vera Farmiga și Sam Neill într-o poveste spumoasă și plină de aventuri, un film nerecomandat copiilor sub 12 ani. Zona petrecerilor și a spectacolelor ne oferă în acest sfârșit de săptămână un program lejer. Vineri seară, de la ora 21.00, doamnele și domnișoarele devin vedete de karaoke într-o seară specială în Mixology Pub. Music Hosted by Dj Bane. Intrarea este liberă. Sâmbătă, de la ora 20.00, la Cafea cu Lapte va avea loc concertul aniversar VSB Live 1 an Brasserie, cu trupa Vali Stoleru Band. Intrare 35 de lei. Duminică, de la ora 19.00, în Berăria Valhalla, spectacol de Stand Up cu Sergiu, Sorin și Toma, cunoscuți de pe canalul Comedy Central. Prețul unui bilet, 30 de lei. Locuri limitate. Cei mici sunt invitați duminică, de la ora 11.00, la Teatrul Municipal Bacovia, acolo unde actorii de la secția animație le-au pregătit spectacolul „ Frumoasa și Bestia”, în regia lui Valentin Dobrescu. Distribuția: Andreea Sandu Dominte, Neagu Alina Vasilica, Ilinca Istrate, Laurențiu Budău, Marian Puiu Gheorghiu, Ion Coșa, Tiberiu Gabor-Bitere.

Publicul larg este așteptat de la ora 18.00 la spectacolul „Unchiul Vanea", regia Luminița Țicu, un spectacol pus în scenă de actorii de la secția dramă a teatrului băcăuan. Începând de duminică, 14 ianuarie, în foaierul Teatrului Municipal Bacovia va avea loc vernisajul expoziției „Pasiune și Culoare" organizat de Galeriile Sara Good Art. Vor fi expuse picturi în ulei, goblenuri și broderii cu mărgele realizate de Cristina și Constantin Godea. Expoziția va putea fi vizitată și luni, 15 ianuarie.

