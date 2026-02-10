marți, 10 februarie 2026
Campionul român la sărituri în apă, Constantin Popovici, anunță că pregătirea pentru noul sezon intră într-o etapă decisivă

După mai multe luni axate în principal pe antrenamente fizice, sportivul a revenit la săriturile de mare dificultate, cele care definesc competițiile de top. „Antrenamentele merg foarte bine”, transmite Popovici, adăugând că marile sărituri revin treptat în programul zilnic.

Semn clar că sezonul competițional se apropie, iar forma sportivă este pe un trend ascendent. Campionul promite fanilor mai mult conținut din antrenamente, în perioada următoare, și lasă de înțeles că urmează evoluții spectaculoase.

Rămâneți aproape: săriturile mari sunt pe drum, iar sezonul bate la ușă.

