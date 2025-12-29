Bilanțul Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși: peste 41.000 de pacienți internați în primele 11 luni ale anului 2025

Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși a înregistrat, în perioada ianuarie – noiembrie 2025, un număr total de 41.426 de pacienți internați, conform bilanțului recent publicat. Dintre aceștia:

4.735 pacienți au beneficiat de spitalizare continuă;

11.282 pacienți au fost internați în regim de spitalizare de zi;

25.409 pacienți au fost tratați prin internări de zi în cadrul Compartimentului de Primire Urgențe (CPU).

În ceea ce privește proveniența pacienților: 37,3% sunt din orașul Buhuși, 31,1% din restul județului Bacău, iar 31,6% provin din alte județe ale țării.

Pe parcursul perioadei analizate, spitalul a efectuat 1.406 intervenții chirurgicale, dintre care 730 în regim de spitalizare continuă și 676 în regim de spitalizare de zi.

Ambulatoriul integrat al unității medicale a oferit servicii pentru 38.857 pacienți, iar activitatea de laborator a inclus 31.831 de analize: 4.064 pentru pacienții ambulatorii cu bilet de trimitere și 27.767 pentru pacienții internați.

Serviciile de radiologie și imagistică medicală au deservit 20.718 pacienți, dintre care 2.633 în regim ambulatoriu și 18.085 internați, realizându-se:

1.331 investigații RMN ;

2.709 investigații CT ;

39.907 radiografii (Rx).

Conducerea spitalului subliniază că aceste cifre reflectă efortul continuu al personalului medical de a răspunde nevoilor comunității, menținând standarde ridicate de calitate în acordarea serviciilor medicale.