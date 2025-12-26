Bărbat trimis în judecată și menținut în arest preventiv pentru violență în familie și amenințări

Un bărbat aflat în arest preventiv a fost trimis în judecată pentru fapte de violență în familie și amenințare, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău.

Ancheta arată că, în noaptea de 4 decembrie 2025, între orele 23:00 și 24:00, bărbatul și-ar fi agresat soția la domiciliu, pe fondul consumului de alcool și al geloziei, lovind-o de mai multe ori cu pumnii și palmele în zona feței.

A doua zi, în jurul orei 01:00, cei doi s-ar fi deplasat la locuința unui vecin. Acolo, în urma unei noi confruntări, bărbatul ar fi lovit-o din nou pe soția sa cu pumnii în zona feței și a capului, dar și cu pumnii și picioarele în zona pieptului și a abdomenului. Femeia a suferit leziuni care au necesitat între 4 și 6 zile de îngrijiri medicale.

În același context, bărbatul ar fi luat un cuțit și ar fi amenințat-o pe soția sa cu moartea. Amenințările ar fi continuat și pe drumul de întoarcere spre domiciliu.

Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Bacău, care urmează să judece cauza. Reprezentanții Parchetului subliniază că trimiterea în judecată marchează finalizarea anchetei, iar persoana cercetată beneficiază în continuare de prezumția de nevinovăție.