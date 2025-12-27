Bărbat arestat preventiv după ce a fost prins conducând băut, fără permis și cu mașină neînmatriculată

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost prins conducând un autoturism în stare avansată de ebrietate, fără permis de conducere și cu autorizația de circulație expirată.

Potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, incidentul a avut loc în noaptea de 16 decembrie 2025, în jurul orei 02:00, pe DN2–E85, în afara localității Orbeni, județul Bacău. Șoferul conducea un autoturism care nu mai avea drept de circulație din luna aprilie 2025, iar permisul său de conducere fusese anulat încă din anul 2019.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,36 mg/l alcool în aerul expirat, iar analizele de sânge au arătat o alcoolemie de peste 3 la mie.

Inițial, instanța a decis ca bărbatul să fie cercetat sub control judiciar. Ulterior, în urma contestației formulate de procurori, Tribunalul Bacău a hotărât arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Autoritățile precizează că persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.