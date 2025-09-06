Bacăul de altădată: O panoramă a viitorului Parc al Catedralei

Fotografia de epocă surprinde o imagine rară și prețioasă a Bacăului de la începutul anilor ’80, văzută de pe acoperișul Hotelului Moldova. Privirea se îndreaptă către zona centrală a orașului, acolo unde astăzi se ridică impunătoarea Catedrală „Înălțarea Domnului” și unde se află Parcul Catedralei.

La momentul surprinderii imaginii, peisajul era însă cu totul altul. În locul esplanadei largi și al spațiului verde actual, zona era ocupată de case modeste, grădini și străzi liniștite, un cartier cu aer patriarhal, care contrasta puternic cu noile blocuri de beton ridicate în jur. Fotografia surprinde perfect această dublă identitate a orașului din acea vreme: Bacăul tradițional, al caselor și ulițelor, conviețuind alături de Bacăul socialist, al bulevardelor largi și al blocurilor standardizate.

Se observă în imagine cum centrul vechi al orașului începea să fie „înghițit” de noile construcții. Casele din zonă urmau să fie demolate până la sfârșitul anilor ’80, în cadrul procesului de sistematizare urbană. Așa a dispărut din peisaj acest mic cartier, iar după 1990, terenul rămas liber avea să fie ales pentru ridicarea uneia dintre cele mai mari catedrale ortodoxe din România.

Dincolo, în fundal, se vede râul Bistrița, iar de jur-împrejur se întinde cartierul de blocuri care se înălțase deja în anii ’70–’80. Contrastul este puternic: insula de case și grădini încă rezista în mijlocul valului de beton, dar soarta ei era pecetluită.

Astăzi, privind fotografia, ne putem imagina liniștea unui colț de Bacău care nu mai există. În locul caselor joase și al străzilor umbrite de pomi se află acum Catedrala „Înălțarea Domnului”, un reper monumental al orașului, iar spațiul verde din jur a devenit Parcul Catedralei, loc de promenadă și relaxare.

Această imagine rămâne o mărturie vizuală a transformării Bacăului: un oraș care a pierdut cartiere întregi pentru a face loc noilor planuri urbanistice, dar care, odată cu schimbările istorice, și-a regăsit identitatea prin noi simboluri.