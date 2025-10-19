Bacăul anilor ’40 – o clipă de eleganță pe străzile vechiului oraș

Fotografia surprinde o scenă de o eleganță aparte, petrecută în ceea ce astăzi numim Piața Revoluției din Bacău, în anii 1940. În centrul imaginii, un grup de bărbați îmbrăcați la patru ace pășesc pe mijlocul străzii, cu aerul relaxat al unei plimbări de duminică. Costume perfect croite, pălării cu boruri largi, pantofi lustruiți și bastoane – totul respiră un rafinament urban specific epocii interbelice târzii și începutului de deceniu războinic.

Clădirile din fundal, cu fațade neoclasice și prăvălii la parter, dau mărturie despre un Bacău cosmopolit, aflat într-o perioadă de efervescență economică și culturală. Se pot distinge firmele magazinelor scrise cu litere elegante, ferestrele largi și balcoanele cu fier forjat – detalii arhitecturale care astăzi mai pot fi recunoscute doar pe câteva clădiri rămase în picioare.

Atmosfera este una de calm și siguranță, o clipă suspendată în timp înainte ca istoria să tulbure liniștea orașului. În anii care aveau să urmeze, Bacăul va fi atins de convulsiile celui de-Al Doilea Război Mondial, iar multe dintre aceste chipuri probabil nu vor mai fi regăsite pe aceeași stradă.

Privind fotografia astăzi, recunoaștem nu doar eleganța unei generații, ci și o parte din spiritul civic și cultural al Bacăului interbelic – un oraș care știa să trăiască frumos, cu demnitate și rafinament. Este o mărturie vizuală despre o epocă pierdută, dar încă vie în memoria locurilor și a oamenilor care le iubesc.

Foto: colecția Claudiu Tabarcea