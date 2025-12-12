vineri, 12 decembrie 2025
type here...
Video

Bacău: Universitatea „Vasile Alecsandri” a organizat serbarea de Crăciun

Ieri, cadrele didactice și studenții Universității „Vasile Alecsandri” din municipiul Bacău s-au reunit pentru a sărbători Crăciunul într-un eveniment plin de emoție și tradiție.

În cadrul serbării, publicul a avut parte de momente artistice speciale, susținute de Corala „Episcop Melchisedec” a preoților din Protopopiatul Bacău, alături de corul Universității, care au interpretat colinde tradiționale. Atmosfera festivă a adus împreună comunitatea academică și a oferit un prilej de bucurie și comuniune înainte de sărbători.

Această emisiune este disponibilă doar prin generozitatea dumneavoastră! Puteți susține misiunea Trinitas TV de a aduce lumina credinței în sufletele românilor de pretutindeni accesând donatii.trinitas.tv. Numele donatorilor vor fi pomenite la altarul Catedralei Patriarhale din București.

Deșteptarea
Articolul precedent
Dublă lansare de carte la Centrul de Cultură „George Apostu”, cu Carmen Mihalache și Dan Perșa
Articolul următor
Două dintre cele mai valoroase companii din România sunt din Bacău, conform Ziarului Financiar

Alte titluri

Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru știri necenzurate de "standardele comunității"

 ziare & stiri
© Deșteptarea - unicul ziar tipărit din Bacău, neîntrerupt, de 36 de ani.