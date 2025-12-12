Bacău: Universitatea „Vasile Alecsandri” a organizat serbarea de Crăciun

Ieri, cadrele didactice și studenții Universității „Vasile Alecsandri” din municipiul Bacău s-au reunit pentru a sărbători Crăciunul într-un eveniment plin de emoție și tradiție.

În cadrul serbării, publicul a avut parte de momente artistice speciale, susținute de Corala „Episcop Melchisedec” a preoților din Protopopiatul Bacău, alături de corul Universității, care au interpretat colinde tradiționale. Atmosfera festivă a adus împreună comunitatea academică și a oferit un prilej de bucurie și comuniune înainte de sărbători.

