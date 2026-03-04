Bacău: Primarul explică șoferilor, într-un video, cum trebuie oprite mașinile la semafor pentru a fi detectate de senzori

Primarul municipiului Lucian Daniel Stanciu Viziteu a publicat un videoclip pe rețelele sociale în care le explică șoferilor cum trebuie să oprească la semafor pentru ca sistemul inteligent de semaforizare să funcționeze corect.

Edilul spune că în unele intersecții din Bacău au fost instalați senzori care detectează prezența mașinilor și ajustează timpii de semafor. Totuși, mulți conducători auto nu sunt detectați deoarece opresc prea departe de senzor.

Potrivit primarului, mașinile trebuie poziționate foarte aproape de linia de oprire, practic „lipite” de semafor, pentru ca senzorii să le poată identifica. În caz contrar, semaforul poate rămâne pe roșu mai multe minute, deoarece sistemul nu „vede” vehiculul aflat în așteptare.

Deocamdată, sistemul este activ doar în două intersecții: Ana Ipătescu cu I.L. Caragiale și Republicii cu Condorilor.

„Iată, în câțiva pași simpli, cum funcționează semaforizarea în intersecțiile unde sunt senzorii activi”, a transmis primarul în mesajul care însoțește clipul.

Situația a stârnit numeroase reacții în mediul online, unde unii șoferi au remarcat ironic faptul că administrația locală a ajuns să explice prin video cum se oprește corect la semafor.

Autoritățile spun că sistemul face parte din proiectul de modernizare a traficului din oraș și că, pe măsură ce șoferii se obișnuiesc cu modul de funcționare, semaforizarea ar trebui să devină mai eficientă.