Avertizare meteo cod portocaliu: ISU Bacău activează Grupa Operativă pentru siguranța cetățenilor

Având în vedere avertizarea meteorologică cod portocaliu, valabilă în intervalul 28 decembrie 2025, ora 10:00 – 29 decembrie 2025, ora 02:00, emisă pentru județul Bacău, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” a luat măsura activării Grupei Operative pentru gestionarea situațiilor de urgență ce pot apărea în acest interval.

Pentru prevenirea și gestionarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, Inspectoratul a dispus mai multe măsuri:

Monitorizarea continuă a zonei de competență și analizarea planului de măsuri pentru creșterea siguranței cetățenilor în perioada sezonului rece, în contextul sărbătorilor de iarnă.

Identificarea pacienților cu risc : dializați, diabetici insulino-dependenți și femei gravide, și stabilirea măsurilor necesare pentru protejarea sănătății acestora.

Identificarea locațiilor potențial afectate și menținerea legăturii cu hotelierii și cabanierii din zonele respective.

Colaborarea cu autoritățile locale pentru asigurarea protecției populației în zonele amenințate.

Coordonarea cu structurile MAI și alte autorități publice, pentru aplicarea unitară a măsurilor și acțiunilor specifice.

ISU Bacău rămâne în permanență la datorie, monitorizând evoluția fenomenelor meteorologice și fiind pregătit să intervină prompt pentru protejarea vieții, bunurilor și siguranței cetățenilor.

Populația este rugată să respecte indicațiile autorităților și să evite deplasările neesențiale pe durata manifestării fenomenelor meteorologice periculoase.