Pe fondul creşterii numărului de afecţiuni respiratorii, dar şi a cazurilor de rujeolă, Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău a luat măsura restricţionării accesului în unitatea medicală a celor care vin să-şi viziteze rudele internate şi fac apel la aceştia să nu mai încerce să forţeze paza pentru a ajunge pe secţii, în afara programului de vizită. „Trebuie înţeles că toate aceste măsuri sunt atât pentru o mai bună recuperare a pacienţilor internaţi, cât şi pentru sănătatea celor care vin în contact cu mediul spitalicesc”, a declarat ieri dr. Ioana Raluca Dinu, director medical la SJU Bacău, în cadrul unei conferinţe de presă. Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Bacău a recomandat tuturor unităţilor medicale cu paturi din judeţ să limiteze numărul vizitatorilor şi chiar să se facă un triaj epidemiologic pe secţii, dimineaţa, iar cadrele medicale care prezintă anumite simptome să nu mai intre în colectivitate. Până la acest moment, în judeţul Bacău, nu s-a confirmat niciun caz de gripă, însă numărul virozelor respiratorii a crescut, iar Secţia de Boli Infecţioase Adulţi este ocupată sută la sută. „Fac apel în primul rând la medicii de familie să trateze toate cazurile de viroze respiratorii cu foarte mare seriozitate, eventual şi să le dea pacienţilor concediu medical din primele zile, să nu-i mai poarte pe drumuri către medicii specialişti, pentru că şi ei pot să confirme o viroză respiratorie. La noi vin doar dacă sunt complicaţi cu vreo pneumonie sau cu afecţiuni neurologice. Facem încă apel la a se vaccina populaţia cu vaccin antigripal”, a declarat dr. Valerica Ciobanu, medic şef Secţia Boli Infecţioase Adulţi, din cadrul SJU Bacău, care a reamintit şi măsurile minime de igienă ce trebuie respectate: spălatul pe mâini cât mai des, să se evite aglomeraţia, să se strănute în batistă. Un alt avertisment este legat de numărul cazurilor de rujeolă, care a crescut în ultima perioadă. De la începutul acestui an şi până ieri erau confirmate serologic 55 de cazuri de rujeolă, doi dintre pacienţi fiind cadre medicale, care au fost internate pentru tratament.

„Anul acesta, în luna ianuarie, avem un număr de cazuri exact cât a fost tot anul 2017, deci un număr foarte mare. Ca măsură, ce am întreprins noi, împreună cu autorităţile locale, cu medicii de familie, cu mediatoriii sanitari şi asistenţii medicali, este de a vaccina populaţia eligibilă pentru a preîntâmpina aceste îmbolnăviri şi mai ales dacă au apărut cazuri să vaccinăm contacţii în primele 72 de ore de la debutul bolii", a explicat dr. Marin Buştuc, din cadrul DSP Bacău. Cele mai multe cazurile apărute anul acesta sunt din Comăneşti şi Bacău (cartierul Izvoare şi zona Vasile Alecsandri) şi majoritatea sunt copii nevaccinaţi ROR sau vaccinaţi cu o singură doză. Oficialii din sănătate spun că există suficient vaccin ROR pe stoc şi fac apel la părinţi să-şi vaccineze copiii. Acoperirea vaccinală cu ROR pe luna ianuarie, în judeţul Bacău, a fost de 40 la sută şi de aceea se insistă pe imunizare.

