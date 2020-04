Avem 3.183 de cazuri de COVID în România

Cele mai importante declarații ale ministrului Sănătății:

Am pierdut până acum 116 pacienți

Sistemul medical se confruntă cu o situație fără precedent. E un sistem cu multe deficiențe adunate în timp.

Am plecat de la un stoc 0.

La DSP am găsit personal insuficient. Sunt oameni puțini care lucrează 24 din 24 de ore. Vom angaja încă 1.000 de persoane în aceste structuri și încă 1.000 de persoane la ambulanță.

În acest moment avem trei focare de infecție: Suceava Arad, Deva.

Avem 3.183 de cazuri de COVID.

Am aprobat o HG în care atât serviciile medicale și contractele cadru s-au prelungit.

Printr-o OUG rezidenții din ultimul an li s-a prelungit perioada de rezidențiat până la 31 octombrie.

Am un mesaj pentru colegii mei de breaslă: Frații mei, România are nevoie de noi. Este un moment dificil, medicina românească nu a clacat niciodată. personalul din sistem a știut să-și adune forțele.

Știu de ce aveți nevoie pentru că am fost alături de voi. Nu sunteți singuri.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru