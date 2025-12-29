Autoturism cuprins de flăcări pe DN 12A, în zona Târgu Ocna

Un incident rutier s-a produs în cursul zilei de astăzi pe DN 12A, în orașul Târgu Ocna, județul Bacău, unde un autoturism a luat foc în timp ce se afla în mers.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) – pompieri, precum și echipaje de Poliție, pentru stingerea incendiului și asigurarea zonei. Flăcările au cuprins compartimentul motor al autoturismului, incendiul fiind lichidat înainte de a se extinde.

Potrivit primelor informații, nu au fost înregistrate victime. Carosabilul în zonă era uscat, iar temperatura exterioară se situa în jurul valorii de un grad Celsius, condițiile meteo nefiind un factor favorizant în producerea incidentului.

Traficul rutier a fost restricționat temporar pe durata intervenției, circulația fiind reluată ulterior în condiții de siguranță. Cauza exactă a incendiului urmează să fie stabilită de specialiști, cel mai probabil fiind vorba despre o defecțiune tehnică.

Poliția continuă cercetările pentru clarificarea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.