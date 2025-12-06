Autostrada A7: Progrese majore pe Lotul 1 Focșani – Bacău. Imagini comparative arată ritmul alert al constructorului român UMB

Autostrada A7 continuă să avanseze într-un ritm accelerat, iar cele mai recente imagini publicate de SkyScraper, cunoscut pasionat de infrastructură, surprind progresul pe Lotul 1 Focșani – Bacău, sectorul Garoafa – Tișița, în intervalul 16 noiembrie – 1 decembrie 2025. Lotul este printre primele care urmează să fie deschise traficului, conform estimărilor oficialilor de la Drumuri.

Fotografiile comparative au stârnit reacții entuziaste în comunitatea iubitorilor de infrastructură, care remarcă mobilizarea constructorului român UMB.

„Excelent progres în 15 zile! Ca de obicei, lucrătorii UMB muncesc excepțional. Spor în toate, oameni harnici ai UMB”, comentează un utilizator.

Alții sunt optimiști cu privire la inaugurare: „Șanse reale pentru inaugurare în 2025 pe Focșani – Adjud”, scrie un pasionat, în timp ce un altul estimează: „În 20 de zile e gata”. Există și voci rezervate: „Va fi o minune dacă vor inaugura până la Crăciun”, replică un utilizator mai prudent.

Lucrări accelerate la Tișița

Noi informații de pe șantier au fost publicate și pe forumul de specialitate PeUndeMerg.ro al Asociației Pro Infrastructură.

„La Tișița a fost finalizată de ieri betonarea pasajului și astăzi se vor instala ultimii doi stâlpi LEA. Probabil de luni se apucă de borduri și de miercurea viitoare de hidroizolație. Poate până pe 20 decembrie ar fi gata”, anunță vineri un utilizator PUM.

Inspecții oficiale și mobilizare exemplară

Luna trecută, reprezentanți ai CNAIR și DRDP Buzău au efectuat o inspecție preliminară pe cele două loturi aflate în construcție între Focșani și Bacău:

Lotul 1: Focșani – Domnești Târg (35,6 km)

Lotul 2: Domnești Târg – Răcăciuni (38,78 km)

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a confirmat avansul semnificativ al lucrărilor pe Lotul 1. Conform acestuia, UMB Spedition lucra cu 1.600 de muncitori și 500 de utilaje pe sectorul de 35,6 km.

„Dacă ritmul actual se menține și vremea permite, lucrările se vor finaliza până la sfârșitul acestui an (2025)”, a transmis Pistol.

Valoarea contractului este de 2,3 miliarde lei (fără TVA), finanțarea fiind asigurată prin PNRR.

17 km din Lotul 2, aproape de inaugurare

Și Lotul 2 înregistrează o mobilizare puternică, cu 1.500 de muncitori și 600 de utilaje pe cei 38,78 km dintre Domnești Târg și Răcăciuni.

„Sectorul de 17 km până la Adjud are un progres de aproximativ 95%”, a precizat șeful CNAIR. În funcție de vreme și de dinamica șantierului, circulația ar putea fi deschisă anul acesta pe această porțiune.

Contractul pentru acest lot are o valoare de 2,48 miliarde lei (fără TVA), tot cu finanțare prin PNRR.

375 km de autostradă între București și Pașcani, în 2026

Potrivit estimărilor CNAIR, după finalizarea lucrărilor pe celelalte sectoare ale A7 în cursul anului viitor, se va putea circula continuu pe aproximativ 375 km de autostradă între București și Pașcani, folosind A3 și A7.

Autostrada Moldovei își conturează astfel tot mai clar rolul strategic în conectivitatea României, iar mobilizarea de pe teren lasă loc unui optimism moderat privind inaugurările promise pentru finalul lui 2025.