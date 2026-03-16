Asociația Pentru Ambulanța Bacău, în sprijinul mamelor cu copii cu cerințe educaționale speciale: „Nu veți fi niciodată singure!”

Proiectul „Dăruind unei mame – 50 de femei speciale, cu 50 de povești diferite”, derulat de Asociația Pentru Ambulanța Bacău, cu sprijinul unor sponsori, și-a derulat o emoționantă etapă în spațiul primitor al Universității „George Bacovia”.

Așa cum se spune în titlul proiectului, 50 de femei, mame de copii cu cerințe educaționale speciale (CES), au primit mici ajutoare din partea asociației, grație generozității sponsorilor.

A mai fost și o tombolă, cu mici „răsfățuri” acordate de sponsorii în cauză – binevenite pentru doamnele care trăiesc într-un stres continuu, 24/7 – respectiv vouchere pentru tratamente la cabinete de cosmetică și wellness.

„Știm că nu este mult, față de cât meritați”, le-a transmis Alina Banu, sufletul Asociației Pentru Ambulanța Bacău și al acestei acțiuni.

”Dar este o etapă și promitem un ajutor continuu. Știm situația dvs., vă admirăm și rezonăm cu devotamentul și eforturile supraomenești pe care le faceți, Nu veți fi singure!”.