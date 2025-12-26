Asigurarea măsurilor de ordine publică la „Alaiul Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă” din municipiul Bacău

Sâmbătă, 27 decembrie 2025, începând cu ora 10.00, în Piața Tricolorului din municipiul Bacău va avea loc festivalul tradițional „Alaiul Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă”. La eveniment vor participa 35 de cete de colindători din 22 de localități aparținând județelor Bacău, Iași, Botoșani, Neamț, Vrancea și Vaslui.

Ajuns la cea de-a 59-a ediție, festivalul este considerat cea mai importantă manifestare cultural-artistică de acest gen din zona Moldovei. Pentru ediția din acest an este estimată participarea a aproximativ 1.200 de colindători și a peste 10.000 de spectatori din județul Bacău și din județele învecinate.

Pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” va acționa în sistem integrat, alături de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Bacău și Poliția Locală Bacău. Structurile menționate vor asigura atât măsurile de ordine publică, cât și cele specifice gestionării situațiilor de urgență, pe durata manifestărilor tradiționale prilejuite de Sărbătorile de Crăciun și Anul Nou, desfășurate în centrul municipiului.

Pentru buna desfășurare a festivalului, autoritățile au dispus restricționarea circulației rutiere în data de 27 decembrie 2025, în intervalul orar 08:30–19:00, pe următoarele artere:

bulevardul Nicolae Bălcescu și strada Calea Mărășești, pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu de la Statuia lui Ștefan cel Mare și C.A.S. Bacău;

bulevardul I.S. Sturza, de la intersecția cu strada Războieni până la intersecția cu strada Calea Mărășești;

strada Solomon Marcus;

strada Luminii;

parțial, strada Erou Gheorghe Rusu.

Pentru prevenirea unor situații neplăcute, autoritățile recomandă participanților să acorde o atenție sporită copiilor și bunurilor personale, să respecte indicațiile forțelor de ordine privind accesul și circulația în zonele de desfășurare a evenimentului, să adopte un comportament civilizat și să evite implicarea în conflicte. De asemenea, în cazul în care cetățenii sunt victime sau martori ai unor fapte antisociale, sunt îndemnați să solicite imediat sprijinul forțelor de ordine aflate în zonă sau să apeleze Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

Reprezentanții structurilor de ordine publică subliniază că prezența acestora are ca scop asigurarea unui climat de siguranță, astfel încât festivalul să rămână o adevărată sărbătoare a comunității și o ocazie de a celebra tradițiile românești de Crăciun și Anul Nou, precum și originalitatea costumelor și dansurilor prezentate de cele 35 de cete de colindători.