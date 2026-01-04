Ape de munte, surprinse în inima pădurilor din Dărmănești

Imagini spectaculoase cu ape de munte care străbat pădurile administrate de Ocolul Silvic Dărmănești, din cadrul Direcției Silvice Bacău, au fost realizate de colegul nostru Nicu Stoica. Cadrele surprind frumusețea naturală și echilibrul ecosistemelor forestiere din zonă, evidențiind rolul esențial al pădurii în protejarea resurselor de apă.

Direcția Silvică Bacău administrează, prin 14 ocoale silvice, o suprafață de 202.572 hectare fond forestier, din care 168.029 hectare reprezintă proprietate publică a statului, iar 34.543 hectare sunt păduri aflate în alte forme de proprietate, gestionate pe baze contractuale.

La nivel național, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează 3,13 milioane de hectare de fond forestier proprietate publică a statului, aproximativ 48% din totalul pădurilor României, și asigură servicii silvice pentru aproape un milion de hectare de păduri private.

Toate pădurile proprietatea publică a statului beneficiază de certificare a managementului forestier conform standardelor internaționale, garantând o gospodărire durabilă și responsabilă.

🎥 Credit video: Nicu Stoica, Ocolul Silvic Dărmănești – Direcția Silvică Bacău