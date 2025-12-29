Apă cu presiune redusă pe mai multe străzi în orașul Onești!

Astăzi – 29 decembrie 2025, s-a înregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 150 mm, de pe strada Sintezei, din orașul Onești, județul Bacău.

Pentru remedierea acesteia, echipele RAJA au fost nevoite să reducă presiunea apei potabile în intervalul orar 12.00 – 15.00, către consumatorii de pe străzile Sintezei, Stirenului, Mercur, George Bacovia, bulevardul Belvedere (parțial) și strada Libertății (parțial). La etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală a acesteia.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile create utilizatorilor din zonă, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în parametri optimi, în cel mai scurt timp.

Biroul de Comunicare RAJA S.A.