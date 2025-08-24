Amintiri din Bacăul industrial: Fabrica de încălțăminte „Partizanul”, locul unde s-a ridicat Mall-ul de azi

Imaginea surprinde o parte din istoria industrială a Bacăului – fosta fabrică de încălțăminte „Partizanul”. Construită și dezvoltată în perioada comunistă, pe baza unei fabrici interbelice, unitatea era una dintre cele mai importante din zonă, având ca specific producția de încălțăminte militară. Produsele realizate aici nu se limitau doar la piața internă, ci erau exportate și peste hotare, fapt care a adus un plus de prestigiu fabricii și orașului.

Clădirea impunătoare, cu arhitectura sa industrială masivă și turnul de apă vizibil în imagine, a marcat decenii întregi viața economică a Bacăului. Mii de oameni și-au desfășurat activitatea aici, iar „Partizanul” a devenit un simbol al forței de muncă locale și al unei epoci dominate de mari întreprinderi de stat.

După 1990, odată cu schimbările economice, fabrica și-a pierdut treptat din importanță, iar producția a scăzut constant până la închidere. Locul său a fost ulterior reconfigurat pentru noile nevoi ale comunității urbane. Pe terenul unde odinioară se producea încălțăminte militară s-a ridicat Mall-ul din Bacău, unul dintre principalele centre comerciale ale orașului de astăzi.

Un detaliu interesant este faptul că o parte din structura de rezistență a fostei fabrici a fost integrată în construcția Mall-ului, păstrând discret amintirea vechii uzine. Astfel, chiar dacă „Partizanul” nu mai există în forma sa originală, fragmentele sale arhitecturale continuă să fie parte din peisajul urban modern.

Această fotografie, din arhiva ziarului Deșteptarea, surprinde un moment de tranziție din istoria Bacăului – între trecutul industrial și prezentul orientat spre consum și servicii. Pentru mulți locuitori, ea rămâne o amintire a unui oraș muncitoresc, în care „Partizanul” a însemnat nu doar o fabrică, ci și o comunitate.