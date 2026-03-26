Ambulanță din județul Bacău, cuprinsă de flăcări în mers pe DN 28, în județul Iași

O ambulanță din județul Bacău a luat foc în mers, joi, pe drumul național 28, în localitatea Strunga, din județul Iași.

Potrivit primelor informații, incendiul a izbucnit în timp ce autospeciala se deplasa pe DN 28. Echipajul a observat flăcările și a oprit imediat vehiculul, reușind să iasă în siguranță.

La fața locului au fost mobilizate, în cel mai scurt timp, mai multe forțe și mijloace de intervenție din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos, care au acționat pentru localizarea și stingerea incendiului.

Din primele date nu au fost raportate victime. Pompierii au intervenit pentru lichidarea focarului și pentru înlăturarea pericolului de extindere a incendiului.

Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită în urma cercetărilor.