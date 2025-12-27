Alaiul datinilor strămoșești – LIVE

VideoAlaiul datinilor strămoșești – LIVE Deșteptarea27 decembrie 2025AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Articolul precedentBărbat arestat preventiv după ce a fost prins conducând băut, fără permis și cu mașină neînmatriculatăAlte titluriIarna în Bacăul de altădată. Imagini animate cu AI 36 de ani de la Revoluția Română din 1989. Depunere de coroane de flori la Cimitirul Central Concertul de Colinde (Ediția a III‑a 2025) a jandarmilor băcăuani Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru știri necenzurate de "standardele comunității"