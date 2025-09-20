1966: Vizita lui Tito la Borzești

La 20 aprilie 1966, președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a efectuat o vizită oficială în România, însoțit de soția sa, Jovanka Broz. Această vizită a marcat un moment semnificativ în relațiile bilaterale dintre cele două state socialiste, fiind un simbol al cooperării și prieteniei între popoarele lor.

Primirea oficială la Borzești

La sosirea în România, Tito a fost întâmpinat cu onoruri de stat în Gara Borzești, județul Bacău. Acesta a fost un gest simbolic, subliniind importanța acestei vizite pentru autoritățile române. În cadrul întâlnirii, Tito a fost însoțit de Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, și alți lideri de partid și de stat.

Programul vizitei

În timpul șederii sale în România, Tito a vizitat mai multe orașe și obiective industriale, inclusiv Brașov și Ploiești. La Brașov, a fost primit cu entuziasm de către populație, iar în Ploiești a vizitat rafinăriile de petrol, evidențiind colaborarea în domeniul industriei energetice. De asemenea, Tito a fost oaspetele unor întâlniri oficiale cu liderii români, discutând despre consolidarea relațiilor economice și politice între cele două țări.

Impactul vizitei

Vizita lui Tito în România din aprilie 1966 a consolidat relațiile bilaterale între cele două state socialiste, promovând un climat de încredere și cooperare. Aceasta a fost una dintre cele mai importante vizite oficiale din perioada respectivă, reflectând politica externă independentă a României și dorința de a întări legăturile cu vecinii săi din Balcani.