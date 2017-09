Sfârșitul săptămânii trecute a fost unul colosal pentru Slănic Moldova. Asta și din punct de vedere al turismului, situație în care aproape că nu mai găseai locuri de cazare sau a unor restaurante care nu au făcut față numărului mare de turiști. Probabil că motivul acestei întâmplări a fost concursul de dans sportiv Cupa Slănic Moldova, organizat de Clubul de Dans Sportiv Adamas Bacău în parteneriat cu Primăria Orașului Slănic Moldova și Asiciația Prietenii Slănicului, sub egida Federației Române de Dans Sportiv (FRDS). În total, la acest eveniment sportiv au avut loc 39 de întreceri, pe categorii de vârstă și pe clase valorice, la care au luat startul aproape 300 de sportivi. Dintre acestea, opt au fost câștigate de sportivii de la CDS Adamas Bacău, dansatorii sportivi băcăuani obținând și șase clasări pe locul secund și altele opt pe locul III al podiumului. La Cupa Slănic Moldova, în total sportivii noștri au câștigat 22 de cupe, 13 medalii de aur, 9 de argint, 15 de bronz și 26 de medalii din postura de finaliști (reamintim că în dansul sportiv sunt medaliați toți sportivii finaliști – n.r.). Rezultatele dansatorilor sportivi de la CDS Adamas Bacău: -Open Basic Latin 14-15 ani – Robert Rotaru-Maria Miron locul V; Matei Teodoru-Ramona Strîmbei locul VI;

-Open Basic Latin 16-35 ani – Marian Haidău-Bianca Arseni locul IV;

-Open Basic Latin 6-11 ani Rareș Bâlu-Patricia Rotaru locul I;

-Open Basic Standard 14-15 ani – Matei Teodoru-Ramona Strîmbei locul II, Robert Rotaru-Maria Miron locul III;

-Open Basic Standard 16-35 ani Mario Ipate-Maria Renchez locul III;

-Open Basic Standard 6-11 ani Rareș Bâlu-Patricia Rotaru locul I;

-Clasa D 12-13 ani Victor Matei-Ilinca Margasoiu locul III;

-Clasa D 14-15 ani Sabin Stan-Ilinca Onișoru locul I, Cosmin Ursu-Cristiana Chiper locul II;

-Clasa E 10-11 ani Alex Bertea-Carina Băisan locul VI;

-Clasa E 12-15 ani Răzvan Băisan-Francesca Oprea locul V;

-Clasa E 6-9 ani Sabin Buzdugan-Rebeca Tomiță locul II;

-Clasa E 16 -35 Latin Marius Nucă-Laura Popa locul II, Mario Ipate-Maria Renchez locul III;

-Clasa E 16-35 Standard Marius Nucă-Laura Popa locul I;

-Hobby 12-15 ani Ștefan Ciută-Teodora Agherasimoae locul III, David Avîrvarii-Denisa Bercaru locul VI;

-Hobby 8-9 ani Tudor Popa-Delia Popa locul IV;

-Debutanți 1 dans Latin Andrei Machidon-Ștefania Grecu locul III;

-Debutanți 1 dans Standard Marian Lungu-Bianca Condopol locul V;

-Fete Solo Argint 10-11 ani Vanessa Maftei locul II;

-Fete Solo Bronz 12-15 ani Andreea Rugină Locul I, Elisa Horvat locul II, Alexia Savin III, Raluca Bălan IV, Elena Munteanu V, Alessia Bogdan VI, Bianca Ilie VII;

-Fete Solo Bronz 4-7 aniAlexandra Stroie locul I;

-Fete Solo Bronz 8-9 ani Ștefania Vorniceanu locul III;

-Fete Solo Debut. 10-11 ani Teodora Munteanu Locul I, Evelina Istrate locul II, Francesca Imbrea locul IV, Mara Vasilache locul V;

-Precompetițional 2 dansuri 8-9 ani Victor Gruia-Timeea Fechet locul III, Victor Manea-Daria Bulgaru locul IV, Silviu Curcudel-Mădălina Popescu locul VI. La Galele de seară în care au avut loc parada sportivilor și prezentarea oficialilor competiției a fost prezent și primarul Gheorghe Baciu care a oficiat și festivitățile de premiere. Cei care au fost prezenți la Galele susținute în Sala de Sport a orașului Slănic Moldova au avut și surpriza unui microrecital susținut de soprana Alis Maria Făiniță din Moinești, studentă la Conservatorul din București. 1 of 23 „Chiar dacă a fost la prima ediție, Cupa Slănic Moldova s-a dovedit un eveniment important în lumea dansului sportiv românesc, drept dovadă fiind numărul mare de sportivi înscriși la start dar și a unui număr impresionant de arbitri de marcă din FRDS. Suntem foarte mulțumiți de tot ce a însemnat această competiție și ne bucurăm că am adus Slănicul în această lume frumoasă și elegantă a dansului sportiv", a declarat Romeo Tanasă, organizator, președintele Clubului de Dans Sportiv Adamas Bacău.

