A început goana după chirii, în special în marile centre universitare din România. Preţurile au atins vârful ultimilor şase ani, iar Cluj-Napoca conduce în topul scumpirilor cu 36 de procente la 12 luni. Acest lucru se datorează şi dezvoltării economice, tot mai multe companii internaţionale de IT alegând să-şi deschidă birouri în capitala Transilvaniei, cât şi multitudinii de festivaluri de muzică, film şi alte industrii creative pe care Clujul le găzduiește în fiecare an. Dacă ai un apartament de închiriat, acum este momentul să-l pui în piaţa imobiliară. Însă pentru a-l închiria rapid şi la cel mai bun preţ, experţii portalului imobiliar online compariimobiliare.ro vin cu câteva sfaturi. Stabileşte preţul corect Un preţ peste media pieţei poate face ca apartamentul tău să rămână neînchiriat luni bune de zile, iar acest lucru înseamnă bani pierduţi pentru orice proprietar. Compariimobiliare.ro oferă statistici, valabile pentru fiecare mare oraş al României în parte, cu media preţurilor de închiriat pe zone specifice de interes. Trebuie punctat că cea mai mare cerere pentru închirieri este pe segmentul de garsoniere şi apartamente cu două camere, cu preţuri ce variază între 200 şi 400 de euro. Pentru proprietățile mai mari, este indicat să apelezi la un profesionist care poate să identifice clar nişa de clienţi. Preţul apartamentului de închiriat poate varia nu doar în funcţie de suprafaţă, ci depinde şi de aspect, utilităţi, proximitate faţă de mijloacele de transport în comun, universităţi sau alte zone de interes. Un loc de parcare disponibil poate fi un plus pentru o închiriere cât mai rapidă. Atenţie! Un preţ echitabil pentru ambele părţi depinde de cele mai multe ori de un singur cuvânt specificat în anunţ: negociabil. Prezintă un aspect îngrijit al apartamentului Ţine cont că apartamentul tău va fi viitoarea casă pentru următorii chiriaşi. Gândeşte din perspectiva lor când îl pregăteşti de pus pe piaţă. Dă cu un strat de var lavabil, curăţă bine baia şi bucătăria, nu-l umple cu mobilă inutilă şi în niciun caz nu cu mobilă veche. Diferenţa dintre două proprietăţi o poate face o serie de lucruri mărunte: un cuptor cu microunde, un aspirator, un televizor etc. Dacă nu îţi permiţi să înlocuieşti frigiderul şi maşina de spălat cu modele ceva mai noi, oferă-le posibilitatea să o faci pe parcursul şederii lor, din banii de chirie. Fotografii cât mai grăitoare Fie că postezi anunţul cu apartamentul de închiriat pe reţelele de socializare sau pe portaluri imobiliare, nu face rabat de la calitate când vine vorba de fotografii. Imaginile vorbesc de la sine, iar un apartament spaţios, luminos şi îngrijit este clar câştigător. Contractul de închiriere dă încredere ambelor părţi Un proprietar care cere semnarea unui contract de închiriere, declarat ulterior la Ministerul de Finanţe, oferă o mult mai mare credibilitate în faţa clientului. O atenţie deosebită trebuie acordată însă clauzelor din contract: valoarea chiriei, modul de plată, obligaţiile şi drepturile fiecăruia. Nu uita să stabileşti şi preavizul, adică termenul în care se anunţă reciproc că locuinţa devine liberă sau trebuie eliberată. Nu în ultimul rând, anunţă din timp vizitele tale în apartament şi încearcă să nu fie prea dese. Oferta portalului online compariimobiliare.ro cuprinde peste 2.400 de apartamente de închiriat în Cluj-Napoca, 5.800 în Bucureşti, 322 în Timişoara, 560 în Constanţa, 952 în Iaşi şi 200 în Braşov. 16 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.