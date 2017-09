– un vagon modernizat după regulile UE va circula prin gara Bacău între 6 şi 11 noiembrie – vagonul, dotat cu WIFI gratuit, radio şi TV, chiar şi stewarzi, va parcurge regiunea Moldovei, până la Suceava şi retur CFR a scos pe traseu un vagon modernizat după standardele europene. Investiţia este inclusă într-un proiect demarat de Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane în parteneriat cu CFR, denumit #SEPOATE. În fapt, este o campanie de strângere de semnături cu scopul atragerii de la bugetul de stat a unor investiţii multianuale în calea ferată. Practic, această campanie (demarată pe 18 septembrie, urmând a se încheia pe 11 noiembrie) urmăreşte salvarea companiei de cale ferată prin includerea în Proiectul de ţară a investiţiilor multianuale în CFR. „Se intenţionează adunarea a peste două milioane de semnături pentru introducerea investiţiilor obligatorii în calea ferată şi în infrastructură. Este – dacă vreţi – un semnal de alarmă în privinţa sectorului feroviar, un sector strategic în România”, au declarat reprezentanţii sindicaliştilor. Semnăturile se vor strânge cu ajutorul membrilor de sindicat, pe formulare oficiale, dar şi online, pe portalul petitieonline.com, cel mai important canal dedicat unor astfel de poiecte. „Obiectivul Federaţiei Naţionale Feroviare Mişcare Comercial Vagoane este de a strânge cel puţin 2 milioane de semnături, convinşi fiind că, avându-i alături pe români, vom reuşi ceea ce ne-am propus”, au mai transmis sidicaliştii. Stewarzi şi confort maxim Pentru lansarea campaniei #SEPOATE, compania de cale ferată a pus la dispoziţia Federaţiei Naţionale Feroviare Mişcare Comercial Vagoane, cu titlu gratuit, un vagon de clasa a doua, modernizat în Ateliere Griviţa. Cert este că vagonul modernizat respectă toate regulile existente în Uniunea Europeană, beneficiind de toate serviciile pe care şi le doreşte orice călător: confort maxim, scaune ergonomice, mochetă, steward, aer condiţionat, inclusiv WIFI gratuit, radio şi TV etc. „Deja, vagonul circulă prin ţară, în regim normal de clasa a doua, fiind ataşat de garniturile de tren de călători. Acesta urmează să treacă, câte o săptămână, prin toate cele opt regionale CFR. Primul traseu s-a făcut pe regionala Constanţa. În gara din Bacău, va ajunge între 6 şi 11 noiembrie, la ora 11,00, unde va staţiona circa 16 minute, urmând a ajunge la Suceava”, a declarat Gheorghe Popoeag, şeful Gării din Bacău. „Semnează petiţia #SePoate, petiţia sindicaliștilor ceferiști! Semnează pentru un transport civilizat pe calea ferată. (…) Dacă îţi doreşti cu adevărat un transport civilizat pe calea ferată, astăzi aflată la un singur pas de faliment, obligă-i, prin semnătura TA, să cumpere vagoane şi locomotive noi şi să repare tot ce s-a stricat în aceşti ultimi 27 de ani! Singuri nu putem! Motiv pentru care, foarte simplu, aşa cum ne-am priceput noi mai bine, îţi cerem ajutorul. Semnează şi distribuie! Ai toate motivele din lume, să spui din nou, cu glas tare, ce-ţi doreşti. Dacă-ţi cerem prea mult, iartă-ne, suntem nişte visători…noi credem sincer că #sepoate! Mulţumim!” – Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane 0 SHARES Share Tweet

