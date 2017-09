Numărul morților și al celor răniți grav în accidente rutiere a crescut în acest an, conform datelor prezentate de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP), care funcționează pe lângă Consiliul Județean (CJ) Bacău. Vasile Humulescu, ALDE, președintele organizației, a explicat, în ultima ședință, că țintele au fost îndeplinite, cu o excepție. Concret, în 2017, infracționalitatea, în general, a scăzut cu 17,4 la sută față de anul trecut, loviturile și amenințările cu 18,1 la sută, iar furturile, cu 15,9 la sută. „Ne nemulțumește faptul că infracțiunile rutiere au avut o evoluție negativă în sensul că au crescut și ca număr, și ca amploare a consecințelor infracțiunilor”, a declarat Humulescu. Astfel, în trimestrul I au avut loc 163 de accidente soldate cu 13 morți și 47 de persoane rănite grav, iar în trimestrul II, au avut loc 419 accidente, cu 23 de morți și 127 de răniți grav. „Nu ne consolează faptul că infracțiunile rutiere produc foarte multe victime și în alte județe și, în general, în lume, a mai spus președintele ATOP. Infracțiunile rutiere produc mai multe victime decât conflictele latente și acțiunile teroriste la un loc. Situația e alarmantă peste tot, dar viața este viață și nu trebuie să o comparăm cu nimic, nici să o apreciem după statistici.” În căutarea vinovaților… „Reiese că tot ce se întâmplă pe șosele, morți, răniți, e din cauza șoferilor. Ei sunt cei care nu sunt atenți, depășesc, sunt obraznici! Vă rog ca data viitoare să ne informați și cu privire la comportamentul celorlalți participanți la această activitate. Mă refer la Ministerul Transporturilor, care nu-și face datoria de a aplica acele proiecte pe care le promovăm noi privind drumurile, podurile, semnalizările, semafoarele”, a declarat Neculai Nechita, PNL. Așadar, vinovați ar fi, pe lângă șoferi, și administratorii drumurilor. Vasile Oprișan, comandantul IPJ Bacău, a precizat că, într-adevăr, există niște creșteri, dar sunt în limitele normale și că au loc acțiuni preventive pentru ca situația să nu se agraveze. El a mai afirmat că în ultimele două luni se observă o scădere. „Principalele cauze generatoare de accidente rutiere sunt neatenția conducătorilor auto, viteza neadaptată la condițiile de trafic și traversarea neregulamentară”, a explicat șeful IPJ Bacău, adăugând că toți factorii contribuie la producerea accidentelor, inclusiv pietonii. Discuția nu s-a încheiat. Vasile Humulescu a anunțat că, luna viitoare, situația infracțiunilor rutiere va fi analizată de ATOP într-o dezbatere publică. 0 SHARES Share Tweet

