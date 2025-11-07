Zece afaceri din Bacău, închise de pompieri! ISU: „Nu vrem să sancționăm, vrem să salvăm vieți”

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău a desfăşurat, în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2025, o amplă activitate de control în domeniul prevenirii incendiilor, atât prin acţiuni planificate, cât şi prin controale tematice şi inopinate, efectuate inclusiv în zilele libere şi de sărbători legale. În urma acestor verificări, s-au aplicat 10 sancţiuni contravenţionale conform art. 45 pct. VI din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor – nouă amenzi în valoare totală de 490.000 lei şi un avertisment. Totodată, s-a dispus oprirea funcţionării pentru 10 obiective până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu.

Din totalul obiectivelor sancţionate, opt aparţin categoriei unităţilor de comerţ, iar două sunt unităţi turistice. Măsura complementară a fost aplicată în baza Hotărârii Guvernului nr. 915/2015, care stabileşte criteriile privind oprirea funcţionării construcţiilor ce prezintă încălcări grave ale cerinţei esenţiale „securitate la incendiu”. Printre principalele nereguli constatate se numără:

depăşirea numărului de niveluri admis pentru clădirile cu grad scăzut de rezistenţă la foc;

lipsa instalaţiilor de stingere sau de detectare şi avertizare la incendiu;

absenţa sistemelor de desfumare şi iluminat de securitate;

neclarităţi privind documentaţiile tehnice sau momentul punerii în funcţiune.

Este de remarcat că, în urma remedierii deficienţelor şi a obţinerii autorizaţiei legale, şase dintre cele zece obiective şi-au reluat activitatea în condiţii de siguranţă.

Inspectoratul reaminteşte că, potrivit Legii nr. 307/2006, constituie contravenţie gravă exploatarea unei construcţii fără autorizaţie de securitate la incendiu, fiind sancţionată cu amenzi între 30.000 şi 100.000 lei şi cu oprirea funcţionării. Criteriile pentru aplicarea măsurii complementare includ depăşirea capacităţii maxime admise, reducerea dimensiunilor căilor de evacuare, lipsa instalaţiilor de protecţie şi neasigurarea stabilităţii structurale a clădirii.

Un aspect esenţial subliniat de inspectorii de prevenire îl reprezintă cartea tehnică a construcţiei, document obligatoriu conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. Aceasta cuprinde proiectele, procesele-verbale de recepţie, precum şi documentaţiile privind exploatarea şi intervenţiile efectuate asupra clădirii. Lipsa sau neactualizarea acestei cărţi poate genera dificultăţi majore în evaluarea riscurilor de incendiu.

De asemenea, intervenţiile la construcţiile existente – reparaţii, modernizări, extinderi sau schimbări de destinaţie – trebuie realizate pe baza unei expertize tehnice şi, acolo unde este cazul, a unui audit energetic, toate fiind consemnate în cartea tehnică a imobilului.

Inspectoratul subliniază că aplicarea sancţiunilor nu are un scop punitiv, ci urmăreşte prevenirea tragediilor şi crearea unui mediu sigur pentru cetăţeni. În acest sens, activitatea inspectorilor se concentrează pe consilierea şi îndrumarea administratorilor şi proprietarilor de spaţii publice, oferind sprijin concret pentru conformarea cu legislaţia privind securitatea la incendiu.

„Scopul nostru nu este să închidem obiective, ci să protejăm vieţi. Siguranţa oamenilor rămâne prioritatea absolută a misiunii noastre. Prin colaborare, informare şi responsabilitate, putem construi împreună un mediu sigur pentru întreaga comunitate”, au transmis reprezentanţii ISU Bacău.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” îşi reafirmă angajamentul faţă de transparenţă, parteneriat şi responsabilitate civică, menţinând deschiderea către toţi cei care înţeleg că securitatea la incendiu nu este o opţiune, ci o obligaţie legală şi morală.