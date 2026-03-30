Viitura de pe Trotuș a fost atenuată de acumulările Hidroelectrica. Avertizări hidrologice în vigoare pe râurile din estul țării

Viitura formată pe râul Siret a tranzitat în condiții de siguranță zona municipiului Onești, după ce unda de viitură propagată de pe râul Trotuș a fost atenuată prin acumulările administrate de Hidroelectrica la Călimănești și Movileni, au anunțat luni autoritățile hidrologice.

Potrivit datelor transmise de specialiști, debitul viiturii pe râul Trotuș a ajuns la aproximativ 700 de metri cubi pe secundă, însă acumulările hidrotehnice au preluat unda de viitură și au contribuit la reducerea efectelor acesteia în aval.

În paralel, hidrologii au emis mai multe avertizări pentru râuri din estul țării.

Astfel, Codul portocaliu este valabil în intervalul 30 martie 2026, ora 11:00 – 30 martie 2026, ora 18:00 pe râul Putna, pe sectorul aferent stației hidrometrice Mircești, în județul Vrancea.

De asemenea, Codul galben este în vigoare în intervalul 30 martie 2026, ora 12:00 – 31 martie 2026, ora 12:00 pe râul Trotuș, pe sectorul aval de stația hidrometrică Goioasa, în județele Bacău și Vrancea, precum și pe râul Putna, aval de stația hidrometrică Colacu, în județul Vrancea.

Specialiștii avertizează că sunt posibile creșteri de debite și niveluri ale apelor, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte, existând riscul depășirii cotelor de apărare pe unele sectoare de râu.

Autoritățile monitorizează evoluția situației hidrologice în bazinele Trotuș și Putna și recomandă populației din zonele riverane să urmărească informările oficiale și eventualele măsuri dispuse de autorități.

