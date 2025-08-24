Astăzi, în Piața Tricolorului din municipiul Bacău, a avut loc evenimentul „Viața are prioritate – Respect în trafic 2025”, organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, în colaborare cu Comunitatea Moto Bacău, structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne și instituțiile partenere.

Manifestarea s-a desfășurat într-un cadru interactiv și educativ, cu activități menite să promoveze siguranța rutieră. Polițiștii au susținut sesiuni de informare privind regulile de circulație, iar participanții au avut posibilitatea să testeze un simulator auto, experimentând scenarii din trafic.

Pompierii au realizat o demonstrație de intervenție în cazul unui accident rutier în care a fost implicată o motocicletă, explicând etapele acordării primului ajutor. Totodată, jandarmii din cadrul Grupării Mobile Bacău au prezentat un ATV utilizat în misiuni operative, iar colegii de la Inspectoratul Județean au expus un vehicul quad și echipamente montane, detaliind rolul acestora în menținerea ordinii și siguranței publice.

Reprezentanții Comunității Moto Bacău – pasionați, instructori și specialiști – au împărtășit experiențe și recomandări pentru prevenirea accidentelor și promovarea unei conduite responsabile în trafic.

Atmosfera a fost animată de entuziasmul publicului, care a interacționat cu organizatorii și s-a bucurat de demonstrațiile oferite.

La final, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău a transmis mulțumiri tuturor partenerilor și participanților, subliniind că siguranța rutieră reprezintă un efort comun, iar respectul reciproc în trafic începe cu fiecare dintre noi.